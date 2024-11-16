休1天後接連4場！12強賽他見「1國賽程」忙炸：會不會太血汗

▲澳洲隊捕手柏金斯（Robbie Perkins）。（圖／中華棒協提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界12強棒球賽進行中，精彩賽事掀起熱論。有網友發現，其中一個參賽國的賽程安排根本超累，「先是飛去日本打，然後再飛到台灣，舟車勞頓，休息一天後接連打四場」，甚至要晚接午，「賽程其實挺血汗的。」

有網友在PTT的Baseball板發問「澳洲的賽程安排會不會太血汗了？」提到澳洲第一場先飛去日本打，然後再舟車勞頓地飛到台灣，休息一天後接連打四場。周日晚上跟台灣比完後，澳洲隔天中午要再跟韓國比，「對澳洲來說，後面這兩場也是晉級的關鍵，所以澳洲的賽程其實挺血汗的。」

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貼文引發討論，「澳洲好像在日本集訓比賽，然後接著打開幕」、「澳洲似乎不在乎，快樂打球」、「飛機搭2.5小時，還好吧？而且澳洲很早就已經先到日本，講得好像澳洲前一天或當天才到日本一樣。」

不過，也有球迷直呼，「總不可能地主國賽程還排得比較沒優勢吧？」還有人提到2023WBC，中華隊就被安排晚接午的比賽，「上次被自己人搞，夠氣了，別讓我回想起來」、「我們經典賽也被自己搞過」、「不堪回首的晚接午，還是地主國」、「去年經典賽中華隊晚接午被罵爆了你不知道嗎？」