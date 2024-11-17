　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

診所掛號費「漲到500元」！他曝長庚收費嘆：大醫院竟比較便宜

▲▼醫生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日，一間診所宣布明年1月起掛號費將調漲至500元的消息，引發議論。就有網友相當傻眼，因為印象中，還沒有健保時，看一次醫生大約400～450塊左右，「掛號費500比以前沒健保還貴了欸？」有人則是回文，計算去醫院掛號的價格感嘆，「比去診所便宜。」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「掛號費500比以前沒健保還貴了欸？」說他看到掛號費500、750元的新聞，想起還沒有全民健保的時候，爸媽當時帶他去看病，打一、兩針加上拿藥，大約要花400～450塊左右。可現在如果掛號費無上限，「去看病等於花1千多元，那全民健保乾脆廢掉好了，掛號費500比以前沒健保還貴了欸？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發議論，「通膨」、「你以前開刀住健保房也是400～500嗎？」「現在沒健保，可能看個小感冒都一千起跳吧」、「一年只看幾次小感冒的真的不需要健保惹」、「你算一下不要健保身份，掛號+自費多少錢。」

其中，有一名網友則是回文，「八卦是，某些地區醫院和區域醫院不轉診，直接去看病，都還比診所便宜XD」，以長庚醫院為例，長庚土城掛號費150元，加上未轉診部分負擔240元，看一次診390元；長庚桃園掛號費150元，加上未轉診部分負擔80元，看一次診230元；長庚鳳山掛號費70元，加上未轉診部分負擔80元，看一次診150元，讓他直呼「快笑死，去醫院看病比去診所便宜」、「嫌診所收500貴，不會去長庚看喔！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「中華隊球員」名字長到日本人看傻　台人笑翻：台灣字母哥
石英告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊4字悼念
快訊／過馬路遭公車吞噬！　50歲女死亡
目睹爸爸砍死媽！9歲兒盼父判死　顫抖吐：這樣就對我們無害
台北公車輾過女行人　恐怖瞬間曝
現場曝！台北公車吞噬過馬路女…14乘客送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北東轉涼「冷空氣不弱卻降溫有限」　鄭明典揭原因

中華隊「1球員」長到日本人看傻　台人秒懂笑翻：台灣字母哥

台灣棒球越來越好！她喊「好想贏日本」　網感動：防守得很漂亮

行車紀錄器畫面曝光！公車駕駛路口停讓「剛做指差確認就遭追撞」

診所掛號費「漲到500元」！他曝長庚收費嘆：大醫院竟比較便宜

重挑內衣尺寸！她發現新世界「一直想色色」　網爆共鳴：想愛自己

北東濕涼一周「豪雨襲2地」　低溫探17度時刻出爐

月薪30K！她還在苦撐「有人放棄年終了嗎」　一票+1：心態撐不住

「低碳上學＋喝鮮奶」行政爆量　老師好忙：越來越像小7店員

神明一早「叫人起床」！宮廟隊伍闖住宅區　敲鑼打鼓片全看怒

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

臉太長...安全帽墨鏡→瀏海　藝人香蕉：這是額頭罩喔？

新北3行人站斑馬線等小黃　騎士過不了被嗆：站這犯法？

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

北東轉涼「冷空氣不弱卻降溫有限」　鄭明典揭原因

中華隊「1球員」長到日本人看傻　台人秒懂笑翻：台灣字母哥

台灣棒球越來越好！她喊「好想贏日本」　網感動：防守得很漂亮

行車紀錄器畫面曝光！公車駕駛路口停讓「剛做指差確認就遭追撞」

診所掛號費「漲到500元」！他曝長庚收費嘆：大醫院竟比較便宜

重挑內衣尺寸！她發現新世界「一直想色色」　網爆共鳴：想愛自己

北東濕涼一周「豪雨襲2地」　低溫探17度時刻出爐

月薪30K！她還在苦撐「有人放棄年終了嗎」　一票+1：心態撐不住

「低碳上學＋喝鮮奶」行政爆量　老師好忙：越來越像小7店員

神明一早「叫人起床」！宮廟隊伍闖住宅區　敲鑼打鼓片全看怒

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

石英今舉辦告別式「現場曝光」！　好友送別痛哭：他都會關心我們這些晚輩

石英遺孀哭到要人攙扶　林千鈺、林義山「捐肝救父」悼念文曝光

賴清德稱「朝野惡鬥解方是民主」　張啓楷嗆：做賊喊抓賊

開賣2周就完售！漢堡王「捲捲德腸堡」回來了　3口味一次吃

老鷹丹尼爾斯連4場至少6抄截　過去僅有1人達成

北東轉涼「冷空氣不弱卻降溫有限」　鄭明典揭原因

全場僅丟3局　球王辛納輕取魯德連兩年闖進ATP年終冠軍賽

灰熊主帥用勇士「道德守則」酸他　格林怒嗆閉嘴：父母會以我為榮

中國確定主辦2026年APEC　國安高層：中國承諾遵守規定、慣例

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

恭喜！　5生肖2025旺爆

超多人搶不到鬆餅堡！網實測一招破解

快訊／萬宜登今年風王「風速飆每秒60公尺」　下周一、二最靠近

戴培峰開轟　2大超商推出多項優惠

快訊／4縣市豪大雨特報　今全台變天

快訊／東北風大雨、強風特報齊發！警戒區域曝

冬天真的來了！「下探16度」時間點曝

即／天兔死在台灣上空！身體灰飛煙滅

台日餐廳「停車規劃」對比　Cheap：壽司郎真有社會責任

計程車司機一席話　乘客沉默了

神明一早「叫人起床」！敲鑼打鼓片全看怒

冷空氣來了！　明探16℃

李鵠餅店爆酥餅卡蒼蠅！衛生局出手了

更多熱門

相關新聞

洗碗機是「救婚姻大幫手」？大票嘆：擋不住

洗碗機是「救婚姻大幫手」？大票嘆：擋不住

柴米油鹽和日常生活小事，可能會讓原本感情和睦的夫妻起爭執。就有網友好奇，洗碗機是不是拯救婚姻危機的大幫手，「其實，夫妻之間吵架，都是因為一些雞毛蒜皮的小事，小事累積在心裡面久了，就會想要吵離婚」，其中就包含洗碗等家事分工的問題，話題引發討論。

印度醫院「兒童病房」失火　至少10嬰兒死亡

印度醫院「兒童病房」失火　至少10嬰兒死亡

12強賽他見「1國賽程」忙炸：會不會太血汗

12強賽他見「1國賽程」忙炸：會不會太血汗

少子化他卻找不到工作　網嘆：缺廉價奴工

少子化他卻找不到工作　網嘆：缺廉價奴工

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

關鍵字：

診所掛號費健保自費醫院PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

恭喜！　5生肖2025旺爆

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

快訊／公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危

無錫無差別殺人　畢業生殺紅眼原因曝

遊客翻牆逗弄鬣狗　動物園將提告

婦護女兒肉身擋遭砍死！鄰揭前夫暴行

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

坦承遭保戶詐領2390萬元　台灣人壽：絕不寬貸

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

超多人搶不到鬆餅堡！網實測一招破解

台南浪浪「分屍啃馬肉」釀3死3傷！　動保處遭2愛媽拍車攔狗

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面