診所掛號費「漲到500元」！他曝長庚收費嘆：大醫院竟比較便宜

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日，一間診所宣布明年1月起掛號費將調漲至500元的消息，引發議論。就有網友相當傻眼，因為印象中，還沒有健保時，看一次醫生大約400～450塊左右，「掛號費500比以前沒健保還貴了欸？」有人則是回文，計算去醫院掛號的價格感嘆，「比去診所便宜。」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「掛號費500比以前沒健保還貴了欸？」說他看到掛號費500、750元的新聞，想起還沒有全民健保的時候，爸媽當時帶他去看病，打一、兩針加上拿藥，大約要花400～450塊左右。可現在如果掛號費無上限，「去看病等於花1千多元，那全民健保乾脆廢掉好了，掛號費500比以前沒健保還貴了欸？」

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貼文引發議論，「通膨」、「你以前開刀住健保房也是400～500嗎？」「現在沒健保，可能看個小感冒都一千起跳吧」、「一年只看幾次小感冒的真的不需要健保惹」、「你算一下不要健保身份，掛號+自費多少錢。」

其中，有一名網友則是回文，「八卦是，某些地區醫院和區域醫院不轉診，直接去看病，都還比診所便宜XD」，以長庚醫院為例，長庚土城掛號費150元，加上未轉診部分負擔240元，看一次診390元；長庚桃園掛號費150元，加上未轉診部分負擔80元，看一次診230元；長庚鳳山掛號費70元，加上未轉診部分負擔80元，看一次診150元，讓他直呼「快笑死，去醫院看病比去診所便宜」、「嫌診所收500貴，不會去長庚看喔！」