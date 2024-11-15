跨區防災合作交流　基北北桃攜手強化廣域救災力

▲基北北桃攜手強化廣域救災力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局於12日在消防局5樓，辦理「基北北桃防災交流合作會議」，會中邀請台北市、新北市及桃園市消防局防災專業人員參加。由基隆市消防局長游家懿主持，邀請國立臺灣海洋大學劉芷妤教授出席，以及災害管理科、火災預防科、災害搶救科、救災救護指揮科、救護科、火調科共約40多人出席會議。

會議開始前，基北北桃消防人員先參觀基隆市防災教育館，由火災預防科專員黃俊輝及婦宣隊成員介紹防災教育館。基隆市防災教育館於92年啟用以來，每年都吸引數千人參訪，其中以小朋友居多，對於基隆市的防災教育有極大的貢獻。防災教育館內設有9大宣導區，基北北桃消防人員對於古式消防器材、防火故事展示及防震體驗等都充滿著興趣。

▲基隆市消防局長游家懿。

進入正式會議時，首先由海洋大學劉芷妤教授就「基隆市坡地災害案例分享與交流」為主題分享坡地防災經驗。基隆市坡地面積占比高達94%，每當有短延時強降雨的氣候型態發生時，除了積淹水災情之外，坡地類型的災害經常會複合發生。

坡地災害類型有「岩體滑動、岩屑崩滑、順向坡、落石及土石流」等五種災害類型，劉教授說，透過雨量情資的掌握以及平時對潛勢區居民做好防災訓練及宣導，可以有效降低災害風險。

本次會議討論了八項防災合作議題，內容包含「救災救護跨區通報、教育訓練分享與觀摩、聯合救災演練、氣象情資交流、特種搜救隊合作交流、災害防救辦公室參訪交流、大量傷病患通報及後送機制及建構救災資通訊備援機制」等多元項目。

基隆市消防局長游家懿會中表示，今年山陀兒颱風期間感謝台北市、新北市、桃園市的協助支援，讓本市災情得以迅速復原。面對氣候變遷的極端災害，大台北地區生活圈的攜手合作，可以共享救災資源，更能有效減輕災害的影響。