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基隆嶼7磯釣客落海「6人獲救」　瘖啞釣客卡礁石...救起已死亡

▲▼ 基隆嶼釣客落海 海巡空勤緊急馳援 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲空勤總隊將失去意識的釣客後送松山機場。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陸運陞、郭世賢／基隆報導

基隆市外海基隆嶼今天（16日）有19名釣客前往四角礁磯釣，其中有7名釣客不慎落海，負責載送的漁船船長發現，緊急通報相關單位，附近船隊合力救起6人，後送接受治療，但另一名聾啞人士釣客卡在礁石中，救起時已經死亡，由直升機吊掛起，直接後送往松山機場。

據了解，19名釣客今天清晨5時許，搭乘鋒屏號(CT2-6007)娛樂漁船從八尺門漁港出發，前往基隆嶼進行磯釣活動。船長依《娛樂漁業管理辦法》規定，當日風浪預報，評估風力最高6級，浪況未超過2米，且東北部海域未發布海上颱風警報，認為適合出航，搭載19名釣客前往基隆嶼相關釣點。

但上午10時許，風浪突然劇烈變化，導致7名釣客在四角礁落海，船家立即通報市府與海巡單位，並迅速展開搜救行動。鋒屏號、鋒帝號與承豐1號船隊先救起6人，送往八尺門安檢所接受後續救治。另有1人疑似失去意識，因落海位置不便接近，基隆海巡隊巡防艇10090號正協助搜尋，呼叫空勤總隊派遣直升機支援，吊掛救人，但救起時已死亡。

▲▼ 基隆嶼釣客落海 海巡空勤緊急馳援 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆嶼7名釣客落海 海巡出船趕往救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市長謝國樑得知，對此磯釣事件表達關切，未來不排除訂定更嚴謹的出海模式標準基隆市政府強調，磯釣活動雖是東北角盛行的休閒漁業，卻也伴隨一定風險。並於106年制定《島礁磯釣自治條例》及兩項配套法，提供釣友合法、安全的釣場環境，並強調參與磯釣活動應穿著救生衣與釘鞋，並由船家協助辦理釣客保險。

基隆市產業發展處提醒，民眾若不慎落海，應保持冷靜，避免游向礁石區，以免受海流或浪擊傷害。正確的方式是游向空曠的海面，耐心等待附近船隻救援，以確保安全。目前各單位尚在搶救中，基隆市政府將持續關注搜救進度，全力協助確保每位釣客的安全。

▲▼ 基隆嶼釣客落海 海巡空勤緊急馳援 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆嶼傳出有7名釣客在四角礁落海 。（圖／記者郭世賢翻攝）

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