基隆百年名店爆食安疑慮！「草莓酥卡蒼蠅」噁翻顧客　衛生局出手

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基隆百年名店「李鵠餅店」爆食安！酥餅卡蒼蠅噁翻顧客　衛生局出手

▲▼連珍餅店、李鵠餅店紛紛喊漲價 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲李鵠餅店爆出食安疑慮 。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

基隆市知名老店「李鵠餅店」近日遭爆出草莓酥產品中有蒼蠅存在的食品安全問題。有網友在社群網站貼出畫面，顯示一塊已經打開的李鵠餅店草莓酥中，竟卡有一隻完整的蒼蠅，讓不少網友看了直呼噁心。對此，基隆市衛生局指出，已開立限期改善單，若複查不合格，將依法裁處。

有網友16日在社群平台Threads發文表示，他到李鵠餅店購買草莓酥，不料還沒吃就發現有一隻完整的蒼蠅卡在酥餅內，嚇得他趕緊將畫面拍下PO網，痛批「太噁心了」。畫面事後被網友轉傳至臉書社團「基隆人日常」，不少人紛紛開酸「免費蛋白質」、「加料不加價」。

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對此，基隆市衛生局16日傍晚5時45分派員至李鵠餅店進行稽查，並在晚間說明，稽查結果發現店內存在病媒蒼蠅及工作區垃圾桶未加蓋等項缺失，已開立限期改善單，若複查不合格，將依法裁處。衛生局人員提到，店家已和當事人連絡上，處理後續事宜，相關貼文已撤除，至於原料部分，並無太大問題，但是存在一些必須改善的衛生管理項目。

事實上，李鵠餅店在網頁上打出創立於清光緒年間（西元1882年）的百年老店，僅此一家別無分店，以販賣鳳梨酥、咖哩酥、綠豆沙餅、蛋黃酥等傳統糕點聞名，幾乎已經是基隆夜市的地標店家之一。

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