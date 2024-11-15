注意了！明年起機車改裝排氣管未認證　基隆首次最高罰1萬3800

▲明年起機車改裝排氣管未認證，基隆首次最高罰1萬3800。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市今年協助民眾免費檢測非原廠排氣管（即改裝排氣管，且包含副廠排氣管），執行惰轉排氣檢驗及原地噪音檢測，2025年起正式實施後，機車若有安裝「非原廠排氣管」，可購買及安裝「噪音合格認證排氣管」或自費至環境部許可噪音實驗室進行噪音檢測；明年起，若改裝排氣管機車行駛於基隆市，經攔查（檢）未經登錄或認證，可開罰最高至新臺幣1萬3,800元。

基隆市環保局長馬仲豪表示，本市於今年2月1日，率全台之先，提高噪音管制法第8條裁罰金額，夜間時段使用未經認證排氣管車輛行駛於道路致妨害安寧，處1萬2,000元起跳，為全國最重，他呼籲民眾，車輛務必使用認證之排氣管，且本市環保局已配合環境部執行排氣管認證制度，針對已於環境部替換用「排氣管噪音檢驗資訊系統」登錄者，通知於每周五在本市柴油車排煙檢測站（暖暖區水源路24-1號）進行檢驗。

馬仲豪指出，2025年1月1日起於路邊攔查（檢），若發現車輛使用非原型式排氣管，且未於今年完成變更登記，以及未使用環境部噪音管制認證之排氣管以致妨害安寧者，本市將依據噪音管制法開罰新臺幣6,000元至3萬元，併同交通部道路交通管理處罰條例，處新臺幣900元至1,800元罰緩，首次違規最高將開罰新臺幣13,800元，他再次呼籲民眾切勿以身試法，並還給市民朋友一個安寧的居住環境。