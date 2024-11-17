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社會 社會焦點 保障人權

7泰籍遊客搭公車觀光「遭追撞受傷」　客運公司急包紅包壓驚

記者張君豪、黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

台北市中正區忠孝東路一段、喜來登飯店旁，今（17日）上午發生一起死亡車禍，49路公車停讓過馬路行人時，遭後方212路公車追撞，正在過馬路的50歲女行人被捲入公車底盤，送醫搶救後不治。本起事故造成1死15傷，其中有7名傷者是泰國籍遊客，事發時由1名台灣籍領隊帶他們搭公車觀光，怎料卻遇上車禍，所幸7人皆是輕傷，大都會客運除負擔醫藥費外，也在第一時間包紅包讓傷者壓壓驚。

▲▼ 喜來登飯店旁機車、公車碰撞，路人壓車底無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲台北喜來登飯店旁發生嚴重車禍，造成1死15傷。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

警方調查，車禍發生原因是一輛大都會49路公車在路口要右轉等候行人通過時，遭後方大有巴士212路公車追撞，導致大都會公車被推撞輾過女行人後又撞向對向計程車；這起車禍造成1死15傷，包括7名泰國籍遊客（3男4女），8名本國籍乘客（3男5女），轄區中正一警方正在釐清肇事責任。

▲▼ 喜來登飯店旁機車、公車碰撞，路人壓車底無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲大都會客運49路公車遭後方大有巴士212路公車追撞。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

大都會客運表示，7名受傷的泰籍遊客皆為輕傷，客運公司除了負擔醫藥費外，也在第一時間包了3000元紅包給傷者壓驚，後續再三確認7名遊客均無大礙後，另外再當面各自給付5000元賠償金，並均已達成和解。

▲▼ 喜來登飯店旁機車、公車碰撞，路人壓車底無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲7名泰國籍遊客受傷送醫，幸均為輕傷。（圖／記者黃彥傑攝）

至於肇事公車司機、23歲謝女，頭部並未受到撞擊，意識清楚，她僅表示手腕和肢體疼痛 ，但她肇事後堅稱「不知道怎麼發生的」。警方研判謝女擔任大客車司機經驗並不豐富，取得駕照時間不久肇事，後續將依過失致死罪嫌移送肇事司機謝女及被推撞的大都會司機陳男。

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