平交道柵欄卡BMW車頂！駕駛竟原地不動等火車過　最慘下場曝

記者林東良、賴文萱／台南報導

Youtube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」近日上傳一段誇張影片，只見一輛汽車行經台南市生產路平交道時，來不及通過，遮斷桿放下直接卡在汽車車頂，然而該車竟然直接停在網狀線上等待火車通過，不少網友見狀痛罵「駕照雞腿換來的」。

這起事件發生在14日7時10分，根據曝光影片，一輛汽車行經台南市生產路平交道，在第23秒時平交道閃光號誌顯示，但第26秒該車輛依然向前行駛進入黃網線範圍，第30秒遮斷桿放下後就卡在汽車車頂。

▲▼台南轎車卡平交道，原地不動險挨撞。（圖／翻攝Youtube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

不過，該車因來不及通過平交道，被卡在原地不動，竟將車輛暫停在網狀線上等待火車通過，畫面讓人看了相當驚險。不少網友見狀直呼，「怎麼會停在鐵軌上，一般人會想要倒車吧！他直接傻在那邊等死」、「看來他不想回家，但也不要害其他人不能回家啊。」、「只會前進，不會後退的駕駛…駕照果然是雞腿換來了的」。

鐵路警察局台南分駐所表示，經調查，自小客未能注意前方車況，於平交道號誌警告聲響且柵欄已放下觸及車輛。本案涉及道路交通管理處罰條例第54條第3款，本所將調閱平交道監視器影相後依法查處，依法可處新台幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。