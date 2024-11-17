「習拜會」重申反台獨、支持統一　習近平：慎之又慎處理台灣問題

▲習近平會晤拜登明確告知中方四大紅線和底線，「台灣問題」放最前面。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

中國國家主席習近平於出席秘魯亞太經濟合作會議（APEC）峰會，昨16日與美國總統拜登舉行會晤，除了談及中美關係，特地強調中方4大紅線和底線，「台灣問題」放在首位。習近平甚至再次告知美方想要維護台海和平，要認清賴清德和民進黨「台獨」本性，「慎之又慎處理台灣問題，明確反對『台獨』，支持中國和平統一。」

根據大陸官媒發佈消息，習近平與拜登會見時指出，過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。我們指導雙方團隊通過磋商確定了中美關係的一些指導原則，共同推動兩國對話和合作重回正軌，恢復和新建了20多個溝通機制，在外交、安全、經貿、財政、金融、軍隊、禁毒、執法、農業、氣候變化、人文等領域取得了積極成果。

就過去4年經驗值得總結、啓示需要記取，習近平提出七條總結。其中，第四條特地強調「不能挑戰紅線、底線。」中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。

一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關係最重要的防護欄和安全網。」

習近平就台灣、經貿科技、網路安全、南海、烏克蘭危機和朝鮮半島等問題闡明中方立場。

習近平強調，「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持中國和平統一。

中國人民的發展權利不可剝奪、不容無視。各國都有維護國家安全的需要，不能泛化國家安全概念，更不能以此為藉口對別國惡意設限打壓。

所謂中國實施網路攻擊，既沒有證據，也沒有道理。中方本身是國際網路攻擊的受害者，一貫反對並打擊任何形式的網路攻擊。

中方堅決維護南海領土主權和海洋權益。當事方對話協商始終是管控南海爭議的最佳方式。美國不應介入有關南沙島礁的雙邊爭議，不應縱容和支持挑釁衝動。

中方在烏克蘭問題上的立場和作為始終光明磊落，就是穿梭斡旋、勸和促談，為和平而奔走，為推動局勢降溫而努力。中方不會允許朝鮮半島生戰生亂，不會坐視中國的戰略安全和核心利益受到威脅。

根據《央視》消息指出，拜登則回應，美中關係作為世界上最重要的雙邊關係，不僅事關兩國人民，也事關世界的未來。確保美中競爭不演變為衝突，這是美中兩國政府對於兩國人民和世界肩負的責任。

拜登稱，過去4年，美中雙方共同努力恢復和新建了一些對話和溝通渠道，包括雙方外交和安全團隊保持經常性戰略溝通，開展坦誠深入對話，為增進雙方相互瞭解發揮有益作用。

拜登也談及一年前舊金山會晤以來，雙方在軍事、禁毒、執法、人工智能、氣候變化、人文交流等方面取得實實在在的成果。美中雙方相互支持對方主辦2026年亞太經合組織領導人會晤和二十國集團領導人峰會，展示了美中合作可以給人民帶來的福祉。

拜登指出，美國不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持“台灣獨立”，不尋求同中國發生衝突，不會利用台灣問題同中國競爭。美方也將繼續奉行一個中國政策。美方願在過渡期同中方加強溝通對話，增進彼此相互認知，負責任地管控分歧。

兩國元首重申雙方就中美關係指導原則達成的7點共識，即相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守《聯合國憲章》，在有共同利益的領域開展合作，負責任管控雙邊關係中的競爭因素。雙方願秉持這些原則，繼續穩定中美關係，實現平穩過渡。

兩國元首積極評價中美戰略溝通、外交安全團隊經常性接觸、兩軍、經貿、金融等領域對話機制的重要作用，同意繼續保持溝通勢頭，加強宏觀經濟政策協調。兩國元首回顧了舊金山會晤以來禁毒、氣候變化、人工智能、人文交流等領域對話合作取得的積極進展。

兩國元首認為，雙方就人工智能治理進行了坦誠和建設性對話，在聯合國大會相互聯署各自關於人工智能的決議，確認有必要加強國際合作，促進人工智能向善普惠，應維持由人類控制核武器使用的決定。

兩國元首都認為，這次會晤坦誠深入，是建設性的，願繼續保持溝通聯繫。