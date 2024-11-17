最強颱風「萬宜」環流甩水助攻東北季風　3地雨最大

▲萬宜颱風外圍水氣助攻東北季風，迎風面水氣多。（圖／林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

新一波東北季風今天(17日)報到，加上今年最強颱風「萬宜」外圍水氣北抬，北部和東半部降雨明顯，今明兩天(17日~18日)基隆北海岸、大台北山區、宜蘭可能有豪雨出現，溫度也偏涼，明天北東低溫下探1字頭，離島可能出現11級強陣風。

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析萬宜颱風對台灣影響，林得恩指出，今、明兩日受東北季風增強，以及萬宜颱風外圍水氣北抬影響，使得台灣附近水氣偏多，迎風面地區降雨持續明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區也都有局部大雨到豪雨等級的降雨機會。

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至於溫度變化，林得恩分析，北部及東北部氣溫下降，其它地區早晚亦轉涼冷，預測北部及東北部低溫在攝氏19至21度，其它地區早晚低溫也在攝氏20至23度，澎湖及金門在攝氏20至26度，馬祖低溫只剩攝氏17至21度。

林得恩提醒，由於萬宜颱風的西北行，導致環境氣壓梯度增大，也增強東北季風的強度，今、明兩日，雲林以北沿海空曠地區有8至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，離島的澎金馬強陣風9至11級強陣風；台南以北、東半部沿海及離外島浪高也可達4至6公尺。