「2025卑南族聯合年聚」記者會　饒慶鈴歡迎大家明年2月1日利嘉部落相聚

▲「2025卑南族聯合年聚」記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「naruniruni na tawlriyulr 臀鈴的呼喚」兩年舉辦一次的卑南族全國聯合年聚，於114年2月1日在Likavung利嘉部落舉行，台東縣長饒慶鈴歡迎大家共襄盛舉。

為展現卑南族各部落的風貌及傳統文化，彼此交流聯絡感情，卑南族八社十部落，自1989年每年輪流承辦聯合年祭，族人聚集交流經驗、聯絡情感，1998年改為每兩年舉辦，明年由利嘉部落承辦。卑南族聯合年祭，成為族人形塑族群意識的重要平台，藉由參與聯合年祭找回「傳統文化」，改善部落問題等，同時也是不同部落族人參與重要盛事，利用春節連假辦理，凝聚族群向心力。

16日在利嘉活動中心舉行 2025年卑南族聯合年聚「naruniruni na tawlriyulr 臀鈴的呼喚」報訊記者會，籌備主任林肯毅主持，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、議員陳政宗、鄭崗山、卑南鄉長郭宗益、卑南族八社十部落部落領袖、部落主席等與會，會中演唱年聚活動主題曲「聯合年祭的召喚」、「卑南族版圖」等歌曲，象徵10部落團聚儀式。

饒慶鈴表示，一進入冬季，是卑南族八社十部落忙碌的日子。「卑南族聯合年聚」明年由利嘉部落第三度主辦，以「naruniruni na tawlriyulr 臀鈴的呼喚」為主題，透過路跑報訊、音樂會、展覽、傳統競技競賽等，凝聚族群認同，縣府也補助經費，鼓勵部落持續推動文化。

卑南族各部落領袖對於傳統文化的重視與付出，以民族議會形式，建構單一民族跨部落協商和聯誼平台。卑南族人才濟濟，有音樂製作人、文學家、雕刻家、編舞家、歌手、舞者，在藝術發展上有卓越表現，更是金曲獎含金量最高的族群，都是從小在傳統文化、音樂、舞蹈和藝術薰陶下培養出來。聽到族人唱「卑南族版圖歌」，把所有部落串在歌曲裡，描述部落風光和人情，表述團結胸懷，展現聯合年祭精神。

籌備會主任林肯毅指出，除年聚當天競賽外，114年1/18也有歌謠音樂會，利嘉部落族人已練習傳統歌謠做準備。

經十部落召開兩次協調會，明年2月1日(大年初四)舉辦馬拉松5Ｋ、趣味、傳統編花摔角競賽等，展現卑南族擁有凝聚力、交流熱鬧的場合外，也使大家看見各部落同為一體，卻又互為主體的多元景象。歡迎大家與卑南族人度過快樂的聯合年祭。