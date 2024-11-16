無畏颱風就愛美味台灣鯛　台東關山鎮農會米國學校風雨中飄香

▲台東關山鎮農會米國學校風雨飄香。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「天兔颱風」在16日接近中午時宣布解除海、陸警報，但花東縱谷地區仍然出現間歇性的雨勢；「台灣鯛協會」、關山農會「米國學校」與巧匠台灣鯛創意料理餐廳舉辦的台灣鯛創意料理研習照常舉行。今年仍邀請國宴主廚李宗銘現場教學，上、下午設計的四道料理雖然烹煮過程簡單、美味卻不打折。

關山鎮農會「米國學校」彭衍芳表示，將原先閒置的穀倉改造成為現代化的多元文化廚藝教室，邀請對烹煮有興趣的民眾學習各式美食，週休二日也再度用台灣鯛與關山米為主要食材，兩者融合呈現出多款創新且美味的料理，經驗豐富的國宴主廚傳授簡單易學的烹飪技巧，讓報名的學員驚訝台灣在地食材的無限可能。

主廚李宗銘表示，自己從不認識台灣鯛到後來實際深入養殖，從不會料理到後來竟能成為國宴主廚菜色的代表佳餚。李宗銘特別設計台灣鯛與關山米作結合，具有傳統風味又融合了創新元素，讓食材的本味發揮到極致。「蒲燒鯛魚壽司」將台灣鯛的鮮美與關山米的香氣相得益彰，呈現出濃郁的日式風味。「台灣鯛魚米漢堡」則是一道創新的菜式，將關山米與台灣鯛巧妙搭配帶來全新口感體驗，讓在地食材與國際化的台灣鯛蹦出美味的火花。



台灣鯛協會理事長郭建賢表示，台灣鯛的營養相當豐富，還成功外銷美國等地市場。他分享自己在烹飪時經常選擇台灣鯛，只需加入一些調味料就能成功提味；放進微波爐簡單烹煮五分鐘，亦能享受美味的鯛魚料理。除了台灣鯛和關山米兩道招牌菜，李宗銘主廚還為學員準備了六道創意料理，包括鹽煎鯛魚香腸、剁椒鯛魚、覲鮮鯛魚湯、鯛魚丸蘿蔔湯、鯛魚蔬果沙拉、黃金湯黃金鯛魚和娃娃菜佐XO鯛魚醬等。