　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣國際茶博會　台東紅烏龍形象館華麗亮相！

▲台東紅烏龍形象館華麗亮相。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東紅烏龍形象館華麗亮相。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動「台東紅烏龍」區域茶品牌邁入第3年，為凝聚在地茶業者力量，深化品牌形象，「台東紅烏龍形象館」15日至18日於「2024台灣國際茶業博覽會」華麗亮相。此次聚集18家茶業者，展開為期4天展售盛會。台東縣長饒慶鈴誠摯邀請全國茶友與品茗愛好者，每日10:00-18:00前往南港展覽館1館1樓K816攤位，體驗台東「慢茶」文化。

「台東紅烏龍形象館」15日開幕，饒慶鈴身為品牌大使，親自為茶展促銷，並指出，台東紅烏龍已成為台灣亮眼茶葉品牌，不斷創新開發產品，與多領域品牌跨界合作，擴大影響力，在國內外展現無限成長潛力。未來，結合「慢經濟」繼續推廣，讓更多人透過靜心品茗之旅，感受臺東獨有慢生活。

財經處表示，台東紅烏龍形象館以「紅烏龍茶沙龍」為主題，融合慢茶文化與現代時尚潮流，匯集18家在地茶業者，打造新茶美學交流空間，讓來訪民眾在悠然氛圍中，細細品味紅烏龍獨特韻味，深入了解茶職人專業精神及茶文化之美。

4天的活動中，每日將介紹台東茶品牌，讓大眾全面了解紅烏龍多元風味。除了提供現泡紅烏龍茶，也限量提供與陳耀訓聯名合作「紅烏龍茶巧克力聖誕麵包」供品嚐及預購。聖誕麵包(Panettone)為15世紀源自米蘭傳統麵包，是義大利聖誕節家戶必備節慶食物，口感柔軟鬆綿，擁有迷人風味。世界麵包大賽冠軍陳耀訓赴義大利學習聖誕麵包，回國後開始創作，希望將異國文化融合台灣精神，因此以台東紅烏龍做為重要原料，為聖誕節增添茶香，因數量有限，僅在「陳耀訓·麵包埠」粉專與「台東紅烏龍形象館」現場開放預購。

展覽期間安排互動遊戲、有獎徵答等活動，並規劃多場舞台活動，包括「紅烏龍手沖講座」、「紅烏龍創意茶藝展演」、「茶樹苔球手作體驗」及「封茶DIY體驗」，設立茶知識展覽區。

為回饋茶友，也推出全館滿額贈與互動裝置體驗活動，讓每位參與者有機會帶走台東紅烏龍精美伴手禮，包含台東紅烏龍品牌限定茶包、茶皂，與一之鄉合作「紅烏龍蜂蜜蛋糕」，以及現場開放預購2024台北時裝週及TSUJIRI辻利茶舗聯名打造「台東紅烏龍聯名茶食光禮盒」。凡在館內消費滿3,000元，還有機會獲得限量版「台東紅烏龍御守禮盒」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台日大戰　江國豪連飆2K化解一三壘危機！
議員自辦2026高雄市長民調！他獲4成支持　網讚：會跳16蹲
台灣主場氣勢震驚日媒！　日本應援團被擠到角落仍奮戰吶喊
日本源田壯亮開轟擴大領先　日媒：台北大巨蛋瞬間凍結
12強短裙正妹球僮登日媒！　日本網友：日本該學習
「台灣尚勇！」台式應援嗨翻全場　登上日本熱搜：會讓人上癮
快訊／彰化凶殺案！女濺血慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北萬里蟹季開跑！淡水「螃蟹肥了」明搶鮮開賣

「2025卑南族聯合年聚」記者會　饒慶鈴歡迎大家明年2月1日利嘉部落相聚

新北環保局表揚水環境巡守隊　感謝864位志工守護河川溪流

新北捷運安坑輕軌　榮獲「金路獎」傑出工程類肯定

台灣國際茶博會　台東紅烏龍形象館華麗亮相！

正覺基金會板橋愛心送暖　致贈弱勢家每戶2000元紅包

新北中港大排清圳！公私協力共護水環　共創水岸新風貌

吳克群捐唱酬助台東！　饒慶鈴及弱勢團體PO文感謝

全球15家醫院推動無菸環境　大林慈濟環境國際金獎獲肯定

番路鄉農會前進新加坡挑戰國際市場　柿子冰淇淋及柿餅開紅盤

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

妻拿老公毛巾擦他尿漬　演繹用溫柔語氣做最狠的事

狗跌落機車飼主卻沒發現　騎士按喇叭提醒...仍騎走

新北萬里蟹季開跑！淡水「螃蟹肥了」明搶鮮開賣

「2025卑南族聯合年聚」記者會　饒慶鈴歡迎大家明年2月1日利嘉部落相聚

新北環保局表揚水環境巡守隊　感謝864位志工守護河川溪流

新北捷運安坑輕軌　榮獲「金路獎」傑出工程類肯定

台灣國際茶博會　台東紅烏龍形象館華麗亮相！

正覺基金會板橋愛心送暖　致贈弱勢家每戶2000元紅包

新北中港大排清圳！公私協力共護水環　共創水岸新風貌

吳克群捐唱酬助台東！　饒慶鈴及弱勢團體PO文感謝

全球15家醫院推動無菸環境　大林慈濟環境國際金獎獲肯定

番路鄉農會前進新加坡挑戰國際市場　柿子冰淇淋及柿餅開紅盤

暖！旅日投手宋家豪送珍奶、小籠包給日本隊　日網讚爆：太有心了

新北萬里蟹季開跑！淡水「螃蟹肥了」明搶鮮開賣

18歲弟得糖尿病！3指數全爆表　醫列「4大無痛症狀」小心了

Andy斷捨離9年房間「翻出家寧口紅」！　認了不捨：藏著許多回憶

「2025卑南族聯合年聚」記者會　饒慶鈴歡迎大家明年2月1日利嘉部落相聚

新北環保局表揚水環境巡守隊　感謝864位志工守護河川溪流

超愛說「我都是為你好！」　心理師3招教你學會拒絕情勒魔人

新北捷運安坑輕軌　榮獲「金路獎」傑出工程類肯定

台灣國際茶博會　台東紅烏龍形象館華麗亮相！

正覺基金會板橋愛心送暖　致贈弱勢家每戶2000元紅包

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

女學生打完疫苗罹病　母淚：人生快毀

桃園藍營民代母親登山　遭虎頭蜂螫傷　

已婚有小孩優先！金門青年自建住宅今選地抽籤

產學訓合辦全國工業類科實作競賽覓良才

即／楠梓透天厝竄火煙！消防救出父子

魔幻天使降臨新北耶誕城　開城之夜璀璨點亮全夜空

陳亭妃會勘蕎麥、黑豆颱風災損

不受天兔影響　南州溪洲迎王11/16如期舉行

台南岸內影視基地2025年搭景拍片團隊徵選開始徵件

台南鹿耳門天后宮捐贈愛心物資予弱勢家戶

台南產後護理機構被控照不周衛生局查有違法

嘉藥深化國防教育激發學子投身保家衛國

大台南總工會今關子嶺舉辦論壇

新北連接新莊、板橋新月橋　11／15重新開放

更多熱門

相關新聞

吳克群捐唱酬助台東！　弱勢團體PO文感謝

吳克群捐唱酬助台東！　弱勢團體PO文感謝

「嗨！出發吧來台東」演唱會11月9至10日連兩日超強卡司演出，吸引近11萬人次到場狂歡，也讓台東住宿、觀光、餐飲業擁有滿滿人潮。其中，藝人吳克群把演出酬勞捐出，希望幫助台東，讓現場觀眾大聲喊讚。台東縣長饒慶鈴立即到後台表達謝意，並於16日拍攝影片再度感謝，而受贈的弱勢團體也同樣以影音謝謝他的愛心。

嘉義縣茶葉咖啡博覽會3大主題館

嘉義縣茶葉咖啡博覽會3大主題館

天兔明晨登陸雨炸3地區！周日北台灣變天

天兔明晨登陸雨炸3地區！周日北台灣變天

中小學客家藝文競賽東部初賽　台東4隊特優

中小學客家藝文競賽東部初賽　台東4隊特優

國民年金保險服務人員表揚　台東獲佳績

國民年金保險服務人員表揚　台東獲佳績

關鍵字：

茶葉紅烏龍台東

讀者迴響

熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽鞠躬」！

輕生前看完《影后》釣出謝盈萱超暖回應

快訊／15:01南部發生地震！有感搖晃

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

快訊／畢書盡現身護妻　痛斥「錯付8年真心」：我要保護家庭

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

IG只排第3！台人最愛社群平台是「它」

58歲前拳王泰森輸了　魔術強森嘆可悲

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

更多

最夯影音

更多

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面