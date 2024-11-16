台灣國際茶博會　台東紅烏龍形象館華麗亮相！

▲台東紅烏龍形象館華麗亮相。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動「台東紅烏龍」區域茶品牌邁入第3年，為凝聚在地茶業者力量，深化品牌形象，「台東紅烏龍形象館」15日至18日於「2024台灣國際茶業博覽會」華麗亮相。此次聚集18家茶業者，展開為期4天展售盛會。台東縣長饒慶鈴誠摯邀請全國茶友與品茗愛好者，每日10:00-18:00前往南港展覽館1館1樓K816攤位，體驗台東「慢茶」文化。

「台東紅烏龍形象館」15日開幕，饒慶鈴身為品牌大使，親自為茶展促銷，並指出，台東紅烏龍已成為台灣亮眼茶葉品牌，不斷創新開發產品，與多領域品牌跨界合作，擴大影響力，在國內外展現無限成長潛力。未來，結合「慢經濟」繼續推廣，讓更多人透過靜心品茗之旅，感受臺東獨有慢生活。

財經處表示，台東紅烏龍形象館以「紅烏龍茶沙龍」為主題，融合慢茶文化與現代時尚潮流，匯集18家在地茶業者，打造新茶美學交流空間，讓來訪民眾在悠然氛圍中，細細品味紅烏龍獨特韻味，深入了解茶職人專業精神及茶文化之美。

4天的活動中，每日將介紹台東茶品牌，讓大眾全面了解紅烏龍多元風味。除了提供現泡紅烏龍茶，也限量提供與陳耀訓聯名合作「紅烏龍茶巧克力聖誕麵包」供品嚐及預購。聖誕麵包(Panettone)為15世紀源自米蘭傳統麵包，是義大利聖誕節家戶必備節慶食物，口感柔軟鬆綿，擁有迷人風味。世界麵包大賽冠軍陳耀訓赴義大利學習聖誕麵包，回國後開始創作，希望將異國文化融合台灣精神，因此以台東紅烏龍做為重要原料，為聖誕節增添茶香，因數量有限，僅在「陳耀訓·麵包埠」粉專與「台東紅烏龍形象館」現場開放預購。

展覽期間安排互動遊戲、有獎徵答等活動，並規劃多場舞台活動，包括「紅烏龍手沖講座」、「紅烏龍創意茶藝展演」、「茶樹苔球手作體驗」及「封茶DIY體驗」，設立茶知識展覽區。

為回饋茶友，也推出全館滿額贈與互動裝置體驗活動，讓每位參與者有機會帶走台東紅烏龍精美伴手禮，包含台東紅烏龍品牌限定茶包、茶皂，與一之鄉合作「紅烏龍蜂蜜蛋糕」，以及現場開放預購2024台北時裝週及TSUJIRI辻利茶舗聯名打造「台東紅烏龍聯名茶食光禮盒」。凡在館內消費滿3,000元，還有機會獲得限量版「台東紅烏龍御守禮盒」。