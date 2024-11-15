天兔趕路「最快明晨登陸屏東」　4地升級豪雨特報

▲天兔颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

天兔颱風以每小時8轉15公里速度趕路，暴風圈今天(15日)下午4時碰觸恆春半島陸地，氣象署預估颱風中心明天清晨到上午登陸屏東到恆春半島，天兔暴風圈將縮小為80公里，今天晚間到明天是颱風影響最大時刻，南部和東部有較大雨勢。

天兔颱風今下午17時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約120公里之處，以每小時8轉15公里速度加速推進，向東北東轉東北前進，逐漸靠近台灣，近中心最大風速每秒28公尺，七級風平均暴風半徑120公里，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

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隨暴風圈觸陸進逼，氣象署傍晚也對屏東縣山區、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島等4地發布豪雨特報，氣象署表示，天兔颱風及其外圍環流影響，今日屏東縣山區及台東縣、恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率，注意瞬間大雨及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

▲天兔颱風影響降雨。（圖／氣象署提供）

氣象署預報中心即時預報科長劉宇其表示，天兔颱風暴風圈今天下午4點碰觸恆春半島陸地，今天晚上到明天是颱風影響最大時刻，南部、花蓮、台東要做好防颱準備。

劉宇其進一步指出，天兔颱風預計明天清晨到上午將在屏東到恆春半島一帶登陸，屆時七級暴風半徑將縮小為80公里，可能明天中午後出海，登陸後也可會在陸地上或出海至東南部海面減弱為熱帶性低氣壓，預計明天下半天解除海陸警，不過仍要視颱風強度而定。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於風雨時程，劉宇其說明，隨颱風靠近，台東、屏東降雨更明顯，並逐漸往花蓮、高雄擴展，今晚到明天清晨雨勢最明顯，台東、屏東會有豪雨，恆春半島、屏東山區也有豪雨等級降雨，高雄、花蓮有局部大雨，其他地方有零星短暫陣雨。劉也提醒，因適逢大潮，明天屏東沿海滿潮地區要留意積淹水和海水倒灌。

劉宇其指出，颱風在明天白天通過台灣上空後減弱，降雨將會趨緩，不過東部、南部仍有較大雨勢；隨後東北季風接力影響，明晚到周日北部、東北部有局部大雨或豪雨，周日基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部豪雨，花蓮也有局部大雨；下周一到下周二受萬宜颱風外圍雲系影響，各地都有降雨，北部、東半部降雨明顯，下周三降雨限縮北部、東半部。