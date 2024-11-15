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天兔明晨登陸「瘦到快解體」！快閃雨炸3地區　周日北台灣變天

▲天兔颱風持續減弱。（圖／氣象署）

▲天兔颱風持續減弱。（圖／氣象署，下同）

記者閔文昱／台北報導

今（15日）為天兔北轉的過程，暴風圈於下午4時接觸恆春半島，隨著颱風接近，台東及屏東地區有陣雨出現，並有局部豪雨發生，其他地方雲量逐漸增多，偶有局部降雨。氣象署指出，今晚至明（16日）清晨將是花東、屏東降雨最為明顯的時候，到了周日颱風雖減弱遠離，但白天開始東北季風增強，北台灣將轉濕涼，中南部溫差大。

根據氣象署資訊，天兔今天晚間8點中心位置在北緯21.7度，東經119.8度，即在鵝鑾鼻的西南西方約110公里之處，以每小時8公里速度，向東北東進行，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

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▲天兔颱風持續減弱。（圖／氣象署）

▲天兔目前位置。

氣象署預報中心即時預報科長劉宇其表示，天兔颱風過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，7級風暴風半徑略為縮小至100公里，整體雲系也變為鬆散，但目前仍維持輕度颱風的強度，預計未來逐步朝台灣西南部方向前進，並在明天清晨至上午期間通過台灣南端，進入東南部海域，期間有機會再減弱為熱帶性低氣壓。

劉宇其指出，隨著颱風接近、通過，今晚至明(16日)清晨將是降雨最為明顯的時候，花東、屏東、恆春降雨會比較顯著，其中台東、恆春及屏東山區有局部豪雨，花蓮及屏東有局部大雨發生的機率，離颱風較接近的南部地區也可能出現較大雨勢，其他地區及澎湖、金門、馬祖大致為多雲，偶有零星降雨，而隨著颱風持續減弱，各地降雨將逐漸趨緩。

▲未來天氣趨勢。

▲未來天氣趨勢。

要特別注意的是，在這段期間恆春半島易有9至10級強陣風，屏東沿海空曠地區、基隆北海岸及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖亦有8至9級強陣風，明天屏東地區及高雄沿海空曠地區也將有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；溫度方面，台灣各地及澎湖、金門高溫26到29度，低溫23、24度，馬祖整天氣溫21到23度。

到了周日（17日）清晨，隨著天兔颱風減弱並遠離，花東地區降雨趨緩，不過從白天開始東北季風增強，北部及東北部轉涼，氣溫來到23~25度；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨廣泛，並有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北及花蓮地區有局部短暫陣雨，花蓮地區亦有局部大雨發生的機率，其他地方也會有零星的降雨。

▲▼113/11/15 20:40天兔颱風預報記者會。（圖／中央氣象署）

另外，氣象署提醒，下周一、二（18、19日）受東北季風影響，此時萬宜颱風已進入南海，它的外圍雲系隨著中高層氣流北上，水氣比較多，桃園以北、南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫雨。

氣象署預估，下周三（20日）至下周五（22日）萬宜颱風已經減弱遠離，不過東北季風持續影響，桃園以北、宜蘭地區及北部山區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

▲▼113/11/15 20:40天兔颱風預報記者會。（圖／中央氣象署）

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