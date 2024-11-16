不讓習近平看到！　中方人士強行斷電秘魯市區台灣廣告

▲駐秘魯代表處為宣傳台灣，在市區選定7個重要交通要道設置TAIWAN字樣與晶片背景的電子螢幕廣告。（圖／翻攝自X／@exitosape）



文／中央社記者曾智怡利馬15日電

秘魯APEC年會正在利馬舉行，當地媒體報導，自稱中方人士為不讓中國國家主席習近平車隊下機抵達利馬途中看到TAIWAN看板，擅自將電子廣告斷電40分鐘，另有17名中國公民意圖強行拆除建築上方的廣告看板。

駐秘魯代表處表示，此次中方各項無理作為，凸顯其與一般民主社會嚴重脫節，獲報後已馬上協助廣告商加強各處廣告看板維安作業。

????????Ciudadanos asiáticos, identificados como miembros de la delegación China, intentaron ingresar de manera irregular en un edificio en el Cercado de Lima con la intención de desmontar un panel de publicidad de Taiwán.



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秘魯APEC年會正在首都利馬舉行，駐秘魯代表處為宣傳台灣，在市區選定7個重要交通要道設置TAIWAN字樣與晶片背景的電子螢幕廣告，盼凸顯台灣半導體、人工智慧（AI）及數位貿易強項。

秘魯成功電視台及網路新聞網昨天報導，中國為習近平抵秘訪問目的，試圖以暴力手段強行拆除台灣廣告看板。

報導指出，部分以口罩蒙面的17名中國公民，意圖強行進入利馬市中心葛戊大道（Avenida Grau）20層樓高的地標建築，拆除大樓上方的大型TAIWAN平面廣告。

建築管理委員會為避免他們可能的暴行危及建物及內部人員安全，緊急關閉出入口並報警處理。

不只如此，自稱中方人士為了不讓習近平車隊抵達利馬途中看到TAIWAN看板，不顧秘魯民主、法治社會制度，直接切斷位於海軍大道（Avenida la Marina）的電子廣告電源近40分鐘，權益受損的廣告商已正式向電力公司提出書面抗議並要求解釋。

????????#ElInformativoDeExitosa???????? | La pantalla LED que contenía una publicidad de Taiwán y que fue apagada durante el paso de la comitiva china volvió a funcionar. Se esperan conocer los motivos de este suceso.



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知情人士表示，為不讓習近平看到廣告看板，中方還發動當地臨時工遮擋看板，類似人海戰術，但效果不大。

知情人士透露，打壓不是昨天才發生，中方早就對廣告商施壓，強硬表達「你不撤掉，接下來生意不給你做」，但有政界經驗的廣告商並未屈服，反而更支持台灣，加碼贈送網站橫幅式廣告（banner）。

台灣歷來在國際場合投放廣告，難逃遭受打壓命運，利馬機場原先也有設置台灣廣告，且廣告燈箱位於出關必經之路，但廣告商不敵中國壓力，廣告僅刊登一週便撤除。

駐秘魯代表處表示，台灣依循往例在每年APEC主辦國刊登形象廣告，此次中方各項無理作為，凸顯其與一般民主社會嚴重脫節。駐處獲報後已馬上協助廣告商加強各處廣告看板維安作業，廣告商為維護信譽，也隨時與警方維持緊密聯繫，杜絕不法。