獨／再為不倫戀喊冤！隨扈驚爆已離婚　「跟Kolas真的沒什麼」

▲李姓隨扈說，當時他跟Kolas真的沒什麼。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉人豪／台北報導



總統府前發言人Kolas Yotaka去年被爆與已婚李姓隨扈發生不倫戀，還被法院判決要賠李妻75萬元，Kolas曾寫文章指自己像是被判決「輪暴」，李姓隨扈今（16）日接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，當時他根本沒有和Kolas有任何親密關係，「跟Kolas真的沒什麼」，事發後鬧上媒體版面，還因此被拔主管職，現在上班都感覺被周遭監視還覺得被跟拍，讓他備感壓力身心受創，他更驚爆已與妻子主動離婚。

總統府前發言人Kolas，2023年時被爆料，2022年參選花蓮縣長期間，與李姓已婚隨扈發生不倫戀，雖然雙方都否認，但李妻提告後，花蓮地方法院今年3月19日宣判Kolas應賠償李妻75萬元。對此，Kolas當時說，一審時李妻訴狀以鏡週刊為本，但鏡週刊沒有向她及李姓隨扈查證，「我從未與隨扈不倫、從未計畫同居、從未有親密接觸」，表示政治場是血腥的戰場，爭取恢復名譽的苦路還沒結束，「我已經提出上訴，在花蓮高分院見」。

李姓隨扈今接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，當時他根本沒有和Kolas有任何親密關係，擔任隨扈期間的確彼此有LINE對話，但全部都是開玩笑，「我比較外向，會跟主管開玩笑，沒想到這被拿出來當把柄，原住民開玩笑無極限，我跟Kolas真的沒什麼」，2人2014年認識，彼此就是很好的朋友。

李姓隨扈說，法官指他們2人在外租屋，他不理妻子深夜未歸，「絕對沒有這回事」，都不是事實。開庭時就有跟法官強調，他絕對沒有在外租屋，如果有的話一定有契約書等，可以去查看看到底有沒有，沒想到法官自由心證，認為是Kolas隨扈，有租屋且彼此有親密關係的機率很大，「但我就是沒有」，什麼證據都沒有就這樣判。

李姓隨扈不滿說，當時報導他夜不歸宿，那時才剛升所長，「當所長的怎麼回家」，當時副座因為要開刀請16天假，這一定准假，「我一定想回家，誰想上班」，所有大小事都要處理，事發後被調離主管職，薪水一個月直接少了3萬4千。

李姓隨扈提到，事發已經一年多了，也已經跟妻子離婚了，不解為什麼到現在還有媒體跟拍他，讓他備感壓力，認為有政治因素介入影響到他個人，並表示目前跟前妻的官司仍在進行中，等結束後會告當初報導的週刊，認為很多內容都是不實的，且都沒跟他求證過。