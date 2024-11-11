賴清德中樞安全防衛竟缺員　軍方前官員：是跟老共說來突襲看看？

▲總統府憲兵。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

前國防部部長機要盧德允11日表示，擔任我國中樞防衛的憲兵202指揮部竟然出現大幅缺員的狀況，該指揮部責任區是台北市，簡單說就是保護總統賴清德的。他不可置信地說，過去負責總統府衛哨的憲兵211營，是不可能缺員的地方，現在居然缺員，是要告訴老共，我防衛空虛、人不夠，要來突襲可以試試看喔？

盧德允表示，擔任中樞、關鍵基礎防護的憲兵202指揮部，有大幅缺員的狀況，這個指揮部責任區是台北市，簡單說就是保護總統賴清德的。他指出，在漢光40號演習時，有重要科目是台北捷運站反特攻作戰，因為颱風叫停沒有演練；而在去年時，有執行台北車站的反特攻演練。

盧德允表示，台北車站幾個捷運站都靠近總統府跟官邸，敵人如果是小規模特工跟突襲隊，接近到政經中樞的所在地，這狀況是不是有點危急呢？他說，政經中樞防衛上，共軍有各種規模、大小不一的突襲方式，每年都會根據各種方式來演練，漢光演習除了實兵驗證外，還有對老共宣傳功效，但目前很尷尬的是憲兵指揮部編現比低於八成，側面了解有些是七成幾或六成。

「總統府的是憲兵211營，從來沒有缺員的狀況，可是現在就是缺員」。盧德允表示，他有詢問剛離開憲兵不久的官員，這位官員很尷尬也語帶保留說「沒有辦法」；盧疑惑再問，這不可以調員嗎？但這位官員還是強調沒有辦法。

盧德允說，這就顯示說已經盡力了，兩月前憲兵211營有阿兵哥拿槍自裁，有可能是個人因素，但是不是衛哨勤務頻繁太勞累？傳出說阿兵哥居然有「站兩休兩」（上哨2小時，休息2小時）的狀況，而有立法委員在質詢時問起此事，憲兵官員第一時間說沒有這種事，強調一定是「站兩歇四」（站2小時，休息4小時），且每天就是三班衛哨，可是過了一兩周，立委再問起這位阿兵哥是不是「站兩歇兩」，憲兵官員才承認是資訊錯誤。

盧德允表示，211營過去是不可以缺員的地方，現在居然缺員，難道是要告訴老共，我防衛空虛，人不夠，要來突襲滲透可以試試看喔，這應該不是告訴人家我很厲害，有膽就過來，反而像是開門說你來打我。