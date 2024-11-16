2020年與川普新國務卿在華府見面　賴清德：盧比歐「非常支持台灣」

▲賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（16日）出席今週刊舉辦的青年論壇，與現場百位高中生現場對談。在現場提問環節時，有學生問到，2020年時曾與川普提名的國務卿人選盧比歐（Marco Rubio）會面過，是否對未來美台關係有加分？賴清德透露，當時盧比歐表示他相當反共產黨，「台灣是民主國家，他一定支持民主、支持民主台灣，這是他的想法」。

現場提問環節，有學生詢問，對於川普提名友台大將盧比歐出任美國務卿，而盧比歐在2020年曾經與賴清德會面過，這對於美台關係是否有加分作用？以及未來期待跟美國強化哪一種交流？

「盧比歐是非常棒的人。」賴清德回憶上次拜訪經過，他與當時甫卸任立委的蕭美琴共同前往華府，一坐下來，盧比歐就先講話，表示他一定支持台灣，感覺上就是他很熱忱，因為他很反共，且他來自古巴，因此相當反共產黨，「台灣是民主國家，他一定支持民主、支持民主台灣，這是他的想法」。

賴清德強調，過去8年，蔡總統與美國建立非常信賴關係，台美之間的關係也是史上最好，因此，川普當選後，提名幾位重要內閣成員都與台灣有深厚關係，他們對民主的堅持也是相當堅定。

至於希望跟美國進行什麼樣的合作？賴清德強調，未來在國防、外交、經濟、產業等面向，持續與美國新政府緊密合作，「在過去四年，拜登總統政府對台灣的協助基礎之上，我們也能夠跟川普新任總統、他的內閣團隊共同合作」，期待創造台美雙贏，讓台海更和平穩定，這就是他的目標。