整理環境兼賺錢　嘉義縣「寶特瓶裝滿菸蒂」可換30元

▲▼ 嘉義縣村里清潔大作戰 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局長張輝川16日偕同竹崎鄉公所前進和平村舉辦「村里清潔大作戰」，有132位鄉親加入大掃除行列，雖然下著雨，大家還是捲起衣袖清掃路容、清除雜草和髒亂點、水溝清淤及清運大型家具和廢棄盆栽，掃完地還有菸蒂兌換活動，只要帶來裝滿菸蒂的寶特瓶(600ml)，每瓶可兌換現金30元。

環保局長張輝川表示，村里清潔大作戰目的在籲請大家自主維護居家附近環境，店家也要定期維持環境整潔和清理空地雜草，並配合公所設立禁止丟棄垃圾告示牌，呼應翁章梁縣長推動的「庄內就是咱ㄟ厝內」口號，生活環境乾淨，心情自然舒適。

竹崎鄉和平村村里清潔大作戰共清理街道3.5公里、清理垃圾1.5公噸、清除積水容器23個、水溝清淤1公里、清除25個大型傢俱和整頓髒亂點2處。

環保局今年的撿菸蒂兌換活動，每瓶兌換金額從10元提高至30元；社區居民林小姐知道收集菸蒂可以換現金訊息後，上下班都隨身攜帶袋子，只要在路上看到就會撿，隨時作環保，還可以換點零用錢，最近路上撿到的菸蒂變少了，表示大家都開始注意環境衛生，林小姐建議政府應該多多推行類似活動。

16日共蒐集了1154罐菸蒂，回收近288,500根菸蒂，村里清潔大作戰凝取了村民的向心力，自主、積極參與環境衛生維護工作，實現清淨家園願景。

天氣轉涼，但受東北季風影響仍有局部短暫雨，環保局提醒民眾雨後傾倒容器積水，或加蓋避免孳生孑孓，若因盆栽底部積水導致病媒蚊孳生，可依「廢棄物清理法」處1,200元至6,000元不等罰鍰。

另外，擺放盆栽或菜園澆灌容器應遵循「三不原則」，不妨礙交通、不孳生蚊蟲、不製造髒亂，若需清除可聯絡清潔隊協助載運，請民眾妥善照顧及放置植栽，落實環境綠美化工作。