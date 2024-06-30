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嘉義縣環保志工群英會　團隊士氣、活力及凝聚向心力年度盛會

▲▼ 嘉義縣環保志工群英會活力登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣環保志工群英會活力登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環境保護局今29日在朴子國小舉辦「113年嘉義縣環保志工群英會」，各鄉鎮市環保志工及環境教育志工團共200人報名參與。透過競賽宣導環境教育及環境保護議題。縣長翁章梁一早也到會場為志工加油打氣，齊跳活力暖身操。

▲▼ 嘉義縣環保志工群英會活力登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局指出，競賽項目包括環保金頭腦、資源分類王、資源灌籃高手及清掃接力賽共4項目，融合益智、趣味、團隊合作元素，志工們需具備豐富環保知識，發揮團隊默契完成比賽。

其中「清掃接力賽」項目發揮「村里清潔大作戰」精神，將志工打掃所穿戴的物品融入競賽，在緊張刺激的接力賽考驗反應能力、靈活度及團隊精神，氣氛十分熱鬧。

▲▼ 嘉義縣環保志工群英會活力登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局表示，4個項目的第1名隊伍將在10月26日代表嘉義縣至花蓮參加環境部舉辦的「113年全國環保志工群英會」，與全國22縣市隊伍大車拚，為嘉義縣爭取榮耀。

翁章梁表示，在縣政發展之外，自己強烈堅持執行２大目標，1項是治安，讓民眾都能安心出門在外；另1項就是環保。嘉義縣環保志工人數近2000人，平時執行各自任務，維持環境整潔，感謝他們的長期付出。

▲▼ 嘉義縣環保志工群英會活力登場 。（圖／嘉義縣政府提供）


翁章梁也說，環保志工群英會是環保志工們展現團隊士氣、活力及凝聚向心力的年度盛會，在遊戲中了解環保知識並落實在生活，達到寓教於樂目的，歡迎更多人一起加入志工行列。

 
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