陸媒：中歐電動汽車磋商有所進展　達成「技術性共識」

▲ 圖為比亞迪一款電動車。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

中歐技術團隊11月2日至7日在北京進行了5輪磋商，就歐盟對中電動汽車反補貼案價格承諾方案的具體內容進行深入交流。央視旗下新媒體「玉淵譚天」透露，雙方已達成「技術性共識」，在方案執行和監管中，中國機電商會將擔任核心角色。

「玉淵譚天」指出，這輪磋商後，中歐雙方在新聞稿裡都提到，雙方取得了進展。據報導，這輪談判下來，中歐雙方已經達成了「技術性共識」，尤其在價格承諾框架和協議執行機制方面取得了共識。

所謂「價格承諾框架上的共識」，就是指此輪談判雙方就整體框架達成一定共識，也說明雙方願意將資源集中在核心利益的談判上，努力相向而行。

「玉淵譚天」引述專業人士透露，此前，雙方談判中涉及的核心問題包括如何實現「可監管」和「可執行」。在談判過程中，歐方始終對中方提出的價格承諾方案心存疑慮。而這次雙方達成的共識，正是在這個問題上，取得了一定的進展。

專業人士指出，若中歐雙方達成價格承諾方案，在方案執行和監管中，中國機電商會將擔任核心角色。達成這些共識，便能減少雙方在後續談判上的障礙。

專業人士還說，目前所有授權企業一致同意作為一個整體參與中國機電商會的價格承諾談判。整體談判是當前狀況下最合適的選擇，有利於維護互信，有利於加快達成共識，也有利於通過磋商解決分歧避免貿易摩擦升級。