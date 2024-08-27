抗議加對陸電動車徵重稅！北京密集發聲：將採取措施捍衛權益

▲加拿大政府將對自中進口的電動汽車採取加徵關稅等限制措施。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

對於加拿大宣布由10月1日起，對從中國進口的電動車徵收100%關稅。中國駐加拿大使館表示強烈反對，稱加方此舉是典型的貿易保護主義和政治主導行為，完全是損人不利己。27日下午，大陸商務部和外交部也接連發聲強調，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。

大陸商務部新聞發言人表示，加方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次嚴正交涉，不顧多方反對和勸阻，一意孤行。中方對此強烈不滿、堅決反對。

大陸商務部稱，中方多次強調，中國電動汽車等產業發展基於自身比較優勢，是開放競爭的結果。中國電動汽車受到包括加拿大消費者在內的全球用戶歡迎，也為全球應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻。

大陸商務部認為，加方宣稱支持自由貿易和世貿組織規則為基礎的多邊貿易體制，卻公然違反世貿組織規則，盲目跟隨個別國家，宣布將採取單邊加徵關稅措施，是典型的貿易保護主義。加方此舉將擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，嚴重破壞全球經濟體系和經貿規則，嚴重衝擊中加經貿關係，損害兩國企業利益，影響加消費者福利，破壞加綠色轉型和全球應對氣候變化的努力。

大陸商務部強調，中方敦促加方立即糾正錯誤做法。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。

另外，8月27日，大陸外交部發言人林劍表示，補貼補不出產業競爭力，保護主義保護的是落後，失去的是未來。中國電動汽車產業依靠持續的技術創新，完善的產供應鏈體系和充分的市場競爭快速發展，這是比較優勢和市場規律共同作用的結果。

林劍再度強調，「中方敦促加方尊重客觀事實，遵守世貿組織規則，立即糾正錯誤的做法，不要將經貿問題政治化。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。」