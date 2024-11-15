流感死亡創新高「疫苗接種率卻低」 六都排名墊底是它

▲觀察流感疫苗接種率，可發現台北市的長輩、幼童接種疫苗者偏少。（圖／疾管署，下同）

文／CTWANT

流感重症和死亡病例雙雙創下近10年新高，眼看流感即將進入流行高峰，疫苗接種率卻不升反降。根據疾管署資料，以六都流感接種率來說，台北市65歲以上長者為32.4%，學齡前幼童為36.3%，接種率均均最低。

疾管署副署長羅一鈞今（15）日表示，全國接種數比去年同期減少近50萬人，推出激勵措施，醫療院所每接種1劑可額外獎勵50元，符合標準的縣市長者和幼兒接種則醫療院所可額外提高至每劑75元，希望以年底前為目標，提升疫苗覆蓋率。

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疾管署表示，全國至11月14日為止已接種488.5萬劑公費流感疫苗，較去年同期的537.8萬劑減少49.3萬劑，接種率明顯下滑。羅一鈞分析，近期颱風假期與國光疫苗變色問題可能影響民眾接種意願。

為此，疾管署撥出5850萬元獎金，合約醫療院所每接種1劑長者或幼兒疫苗，除原有給予醫療院所100元接種費補助外，將再額外獎勵50元；若所在縣市長者接種率達50%或幼兒接種率達60%，醫療院所則可獲得每劑75元的額外獎勵。當全國長者或幼兒接種數達到200萬或50萬劑時，所有符合條件的接種者將統一調高至每劑75元。

羅一鈞補充，直至目前為止，長者接種數約168萬人，目前僅連江縣的長者接種率達到50%，符合獎勵調升條件。幼兒接種方面，數量達44萬劑，符合獎勵條件的地區為連江縣、基隆市與嘉義縣，幼兒接種率均達到60%。

中華民國基層醫療醫師公會理事長林應然日前受訪表示，今年打氣可說史上最低，一方面可能沒有疫情，加上颱風來攪局，接著又發生國產疫苗出包事件等，都有受到影響。

不過，他認為，主要還是受到疾管署提供的品牌有國產、也有一劑貴森森的國外品牌影響，「民眾現在接種前都會先打電話來問，聽到是國產就不來了」，變相選擇疫苗。

由於國外品牌，多為自費市場，林應然認為，很多民眾覺得若能打到國外品牌，會有「賺到了」的心態，而部分高風險對象，則認為，與其打國產，不如自費接種國際疫苗。

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