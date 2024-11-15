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老公當兵綠綠的　人妻找前男友「同睡一張床」房內發出離奇嬌喘

人妻在老公當兵住軍營時，與前男友同睡一間房。（示意圖／翻攝自Pexels）

▲老公當兵住軍營，人妻卻與前男友同睡一間房...（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

一名網友因學業搬到姊姊與姊夫家中居住，沒想到卻意外發現姊姊和前男友似乎有不尋常的關係。據網友描述，他在姊夫家借住時，發現姊姊的前男友在姊夫不在時頻繁造訪，還逗留至深夜。起初網友以為只是單純的聊天或幫忙照顧小孩，但最近經過姊姊的房間時，隱約聽到姊姊發出讓人害羞的聲音，讓他為難表示「我要跟姊夫說嗎，怕姊姊婚姻不保，小孩沒爸媽」。

日前一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文透露，自己因要讀書所以搬到姊夫家借住，自從姊夫回到軍營後，姊姊的前男友就時常出現在家中，陪姊姊聊天解悶，順便幫忙照顧小孩。

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原PO表示，最近姊姊前男友待的時間越來越晚了，甚至在原PO半夜起床上廁所時，經過姊姊的房間時隱約能聽到姊姊發出害羞的聲音，讓他不禁懷疑姊姊是否做了對不起姊夫的事情，於是自己偷偷潛入姊姊房間，發現房間有2條潤滑液，讓他猶豫是否要和姊姊攤牌，告訴她不應該繼續下去。

對於姊姊異常的行為，原PO為難發文詢問「我現在該如何是好呢，怎麼辦」。文章一出引起許多網友紛紛留言「姊姊這樣真的不行，不要這樣」、「妳可以暗示姊姊，外面的男人不一定會娶她會負責任，不要搞到2邊都不要她」、「小孩會不會也不是妳姊夫的，他們才是一家三口」、「有點好奇，小孩是誰的」、「裝作不知道，趕快搬走」。

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