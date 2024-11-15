診所掛號費「250→500元」！他見公告傻了：真敢收...2派吵翻

▲桃園一間診所宣布掛號費調漲至500元。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

衛福部今年3月宣布取消150元掛號費上限，目的是讓掛號費能適度反映醫療院所的營運成本。然而，最近桃園有民眾到心臟專科的診所就醫，發現門診公告明年掛號費交調漲至500元，讓他當場傻眼，掀起軒然大波。

原PO在《Threads》貼出一張診所醫師的看診時間，列了周一至周六，最上面寫了一行大字，「114年1月起費用調漲500元」，目前的掛號費是250元，沒想到明年直接漲1倍，讓他難以置信，驚呼：「見鬼了，真敢收！」

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▲診所看診時間及公告。（圖／翻攝自Threads，n.n.1124授權提供）

公告曝光後，引來熱烈討論，不少網友都覺得很扯，「嚇死人喔，哪裡的診所」、「根本搶劫」、「幾乎都是200元的，這種異類的是醫術高超嗎？」、「這時代什麼都搶錢…唯有薪水低得可憐」、「難怪大家往醫院跑」。

不過，也有一派網友支持，「就以價制量，可以接受就去不能接受就去別間。市場經濟下都有選擇的自由」、「醫生或許不想量大影響品質，直接以價制量」、「健保倒了以後，就知道什麼叫做貴了」。

據了解，衛福部取消診所掛號費上限後，多數診所調漲費用落在170～200元間。衛福部強調，醫療院所要在明顯處標示收費金額，若民眾有疑慮或覺得不合理，可交由公平交易委員會處理，目前尚未針對調漲幅度設限，仍持續觀察後續影響及民眾反映，並適時檢討改進。

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