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大學1科系上課拜天公！他誦經「爐香讚」超溜...網驚：以後最有錢

▲▼ 。（圖／）

▲有大學生分享，南華大學有生死系的同學上課拜天公。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

台灣民俗信仰中「玉皇大帝」是最大的神明，因此舉凡結婚、做大壽之類的大事都會「拜天公」。近日一名大學生就分享了一場別開生面的課堂報告，內容竟是「拜天公」的儀式，其中一名男同學拿起麥克風唱出《爐香讚》，引起網友廣泛討論。

該名南華大學生死學系學生在社群平台Threads貼文中表示，「就挺突然的，誰家好人報告拜天公」。從影片中可以看到，報告當天教室內的投影幕被拉下，顯示出三尊神明的照片，而講台上擺滿了紙紮、金紙、水果、壽桃等祭拜供品。現場還有一名身穿黑衣的同學雙手合掌，虔誠鞠躬祭拜，模擬著祭天儀式。

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隨後身穿西裝的學生拿起麥克風，當場即興唱出《爐香讚》，「諸佛現全身，南無香雲蓋菩薩摩訶薩…」，表現得十分順暢且誠心。

大學課堂報告「拜天公」　西裝男超順誦經幫同學：他唱的太難聽

▲身穿西裝的學生拿起麥克風，當場即興唱出《爐香讚》。（圖／翻攝自Threads）

這段「拜天公」的課堂報告影片曝光後，立即在網路上掀起熱議，網友們紛紛留言表示，「不能笑他，他以後應該是你們班最有錢的」、「學弟超強⋯⋯好奇本身家裡就是做這行的嗎？」「本來想說讀這個到底要幹嘛…直到發現幾乎當法師道士的都超有錢」、「不得不說那身西裝穿上是挺專業的，上個月外婆過世，剛好就是南華大學生死系來操辦，辦得挺好的」。

還有當事人之一也在回應中透露，自己與進行祭拜的同學並非同一組，原本並不知道他的報告內容，「我就是那個唱的那個，那個報告不是我的喔，我只是覺得他唱的太難聽幫他唱一下，殊不知都變成是我在唱這樣，今天一整天的課我都覺得有夠荒謬」。

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