護士離職遭嗆「看妳死還我死」告恐嚇　醫師二審逆轉判無罪

▲台中高分院認醫師所述是在抒發當下情緒，撤銷原判改判無罪。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

苗栗縣某診所執業醫師，因所內1名護士提出離職加上工作嫌隙，2人起口角糾紛，醫師在爭吵中說出「看我死還妳死」、「我們沒完沒了」等語，苗栗地院一審認為造成護士心生恐懼，依恐嚇罪判拘役30天，得易科罰金。醫師不服提起上訴，台中高分院認醫師所述是在抒發當下情緒，其言語對護士的生命、身體、自由、財產等法益造成的傷害，並不具體，客觀上難認有恐嚇之意，撤銷原判改判無罪，不得再上訴，全案定讞。

判決指出，該醫師於去年7月間，在診所內因該護理人員提出離職事宜及工作事宜產生糾紛，他對護士說「我告訴妳我們沒完沒了」、「沒關係妳繼續搞，看我怎麼搞妳」、「看我死還妳死」、「妳在苗栗、全台灣妳看看」等語，護士心生畏懼，擔心自己就業權利受損，報警提告。

苗栗地院審理時，醫師坦承說過這些話，但否認有恐嚇意圖，他主張他對護士說這些話，是因認為對方上班態度不佳，且本來已經談好離職，卻提前帶著警察到診所辦離職，他才會脫口說出。

一審認為，醫師以上述話語恫嚇護士，造成護士心理畏懼，且犯後未與對方達成和解或致歉，沒有悔意，依恐嚇罪處拘役30天，得易科罰金。

全案上訴台中高分院後，合議庭查出，醫師在供述、檢察官筆錄時，表示他與護士原先談好要在8月離職，對方突然說要在7月離職，因當天已到吃飯休息時間，他請護士改天再來，對方不願意，一定要當時談，否則就到衛生局提告。醫師說，他的陳述都是針對護士要對他提出檢舉、提告的回應，沒有任何恐嚇犯意。

法官根據當天診所內的錄音，以及護士也承認醫師說的情節，認醫師說法堪可採信；法官審酌，醫師所說的充滿怨恨、氣憤等情緒性文字，旨在抒發非理性之情緒，對護士的生命、身體、自由、財產等法益造成的傷害，並不具體、明確，客觀上難認有以致生危害安全的惡害通知護士，撤銷原判決改判無罪。