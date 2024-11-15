4歲女學散打被27歲男「踢技攻肚」　他認了心情不好踼小孩出氣　

▲該名媽媽PO出女兒的驗傷單，指出有腹部挫傷情形。（圖／截取自臉書）



記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區1名媽媽控訴，她帶4歲女兒到社區大學上散打課程，過程中女兒無故被另一名27歲男學員踢肚子，哭得哇哇大叫，經驗傷發現有腹部挫傷情形，憤而到派出所提告。警方指出，已經受理報案，正在調查釐清。

該名媽媽在臉書社團PO文表示，她經過教練同意，才帶著小孩一起去上課，女兒也很喜歡這門課程，熱身時孩子都會一起跟著運動，較激烈的對打時會到旁邊吃點心或玩耍，上了2個月的課都很正常。

前天（13日）上課時，1名男學員用在課堂學到的踢技，無故踢她當時正在旁邊玩的女兒肚子，踢完還想落跑，經現場教練、助教、其他學員幫助，留住男子，一開始男子還否認踢女兒肚子，直到她要請行政人員調監視器時，男子才改口稱「我有可能不小心踢到她」。

媽媽說，後續對方家屬也到場協助，男子坦承當時心情不好、踢她女兒出氣，但態度卻好像是「我有踢、我道歉、可以了吧」，因此她拒絕和解也不接受道歉，直接報警提告傷害。媽媽也說，她為了保護自己跟小孩，才去學散打，「哪知道要防的人就在課堂上」。

媒體詢問其他學員，學員說，當時已經在進行收操，不過該名男子在練習過程中可能有一些情緒，在收操時不確定是不小心碰撞女童、還是刻意，但可看得出情緒很激動。