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魔幻天使降臨新北耶誕城　開城之夜璀璨點亮全夜空

▲魔幻天使降臨新北耶誕城。（圖／新北市觀旅局提供）

▲2024新北歡樂耶誕城15日盛大登場。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

「2024新北歡樂耶誕城」今（15日）舉辦「魔幻耶誕開城之夜」，活動開場新北市市長侯友宜、德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺及觀光旅遊局局長楊宗珉騎著可愛的耶誕老人與馴鹿燈組造型踩踏夜光巡迴車組魔幻現身，活潑俏皮模樣吸引現場民眾的目光，市長侯友宜也帶領市府團隊以及與會貴賓們共同進行點燈儀式，為2024新北歡樂耶誕城注入魔幻力量，宣布活動正式開始。

「2024新北歡樂耶誕城」每年都推陳出新，今年耶誕樹幻化為魔幻天使，翩然降臨新北歡樂耶誕城，耀眼奪目的樣貌，將整個夜空都點亮，而四周的燈飾也與魔幻天使的亮麗光芒相互輝映，如繁星般熠熠閃耀，整個耶誕城也隨之被祝福的魔法所包圍，散發著無盡的歡樂與幸福。市民廣場北面更創新架設八層樓高的LED城堡，兼具主秀展演及表演舞臺功能，完整48天將帶給大家奇幻百變的環場沉浸式視覺饗宴！

▲魔幻天使降臨新北耶誕城。（圖／新北市觀旅局提供）

▲活動開場新北市長侯友宜（中）、德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺（右）及觀光旅遊局長楊宗珉（左）騎著可愛的耶誕老人與馴鹿燈組造型踩踏夜光巡迴車組魔幻現身。

15日點燈儀式也首度亮相完整版LED城堡主秀，帶領民眾體驗魔幻之城的魅力，由全新角色祕法智者、靈魂治療師、聖盾守護者及元素探索者作為主角，敘述他們各自身懷不同的魔幻技能，並運用魔幻能力幫助在世界各個角落遇到煩惱或是困難的人們化解重重阻礙，讓大家平安快樂地一起度過歡樂耶誕節。

而主秀展演區間還能見到魔幻天使與耶誕老人一起乘著列車展開充滿趣味與魔幻的冒險旅程。另外，耶誕踩踏夜光巡迴車也在今日正式亮相，耶誕老人乘著馴鹿列車散播祝福與快樂，巡迴車在活動期間將在市民廣場【魔幻之城】燈區及站前廣場【魔幻莊園】燈區周邊不定期出現遊街，為新北耶誕城增添歡樂氛圍！

新北市政府觀光旅遊局也呼籲大家，活動期間人潮眾多，建議欲前往新北歡樂耶誕城活動現場的民眾們多加利用大眾交通運輸工具，更多「2024新北歡樂耶誕城」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2024新北歡樂耶誕城」官方網站查詢。

▲魔幻天使降臨新北耶誕城。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北市長侯友宜（中）、新北市議會議長蔣根煌（左1）、德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺（左2）及觀光旅遊局長楊宗珉（右）等貴賓共同進行點燈儀式。

▲魔幻天使降臨新北耶誕城。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「魔幻耶誕開城之夜」點燈儀式也首度亮相完整版LED城堡主秀「奇幻宇宙」，帶領民眾體驗魔幻之城的魅力。

▲魔幻天使降臨新北耶誕城。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「魔幻耶誕開城之夜」聚集市府團隊、市議會團隊、合作執行團隊、贊助商及有線電視業者等多位長官及貴賓一同參與。

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