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光電大廠人妻出軌3男！收大雕照秒衝摩鐵　小王爽喊：牆上全子孫

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲高雄某光電大廠人妻出軌3男同事，和其中2男上床，被丈夫告上法院。（示意圖／翻攝pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人妻小美(化名)在某光電大廠上班，卻在婚姻期間出軌3男，先和已婚男同事上摩鐵後，又被丈夫抓包和一名公司作業員精神出軌，被制止後，她搬離家中和另一名男同事同居，而後她對丈夫懺悔並寫下自白書，仍和男同事糾纏不清。戴了3頂綠帽的丈夫憤而離婚，並將小美和2名男同事告上法院。高雄地院審理，判小美分別要和2男連帶賠償各15萬。

丈夫指控，他和小美於2020年11月結婚，婚後1年多小美就偷吃已婚男同事阿偉(化名)，因公司內部謠言紛飛，兩人以死不承認收場，而後小美又和公司作業員發生精神出軌，經他在2022年11月發現制止，不料小美在2023年2月又三度出軌，離家和另一名同事阿浩(化名)同居。他和小美談判後，小美雖自白偷吃阿偉、阿浩，但仍繼續欺騙他，和阿浩共度情人節，他憤而在今年1月底離婚，並將3人通通告上法院。

人夫指出，小美在2023年2月離家和阿浩同居，阿浩不僅稱小美是他未來的老婆、寶貝，還有許多曖昧對話，包含小美要求阿浩給她「一面乾淨的牆」、「如果不給就只能選床」，而阿浩則回覆「牆上全是我的子孫，這樣不好嗎」，另經談判後，小美也在自白書坦承和阿浩曾發生1次性行為，他依法對小美和阿浩連帶求償100萬元。全案經高雄地院審理，判小美和阿浩侵害配偶權，需連帶賠償15萬元。

另外，小美在自白書也坦承在同居阿浩前，就偷吃男同事阿偉，並將她和阿偉之間的簡訊和照片拿給人夫翻拍，包含阿偉明知小美已婚，還傳訊給小美說「沒關係！看能不能拐過來」，更自拍上半身裸照和「大鵰」特寫，連同和小美兩人的合成照片傳給小美，兩人更在2022年8、9月到摩鐵激戰3次，人夫看了也對小美和阿偉連帶求償60萬。

對此，阿偉否認和小美有姦情，辯稱「拐過來」是討論小美是否換班次輪班，「大鵰」特寫也不是他的，合成照可能是小美或其他人下載他的照片擅自合成，兩人也沒有發生性關係，至於人夫雖提出小美在摩鐵的自拍照，但都跟他無關，他雖有在2022年9月前往摩鐵，但是跟他老婆去的。同樣任職於光電大廠的阿偉老婆也幫忙作證，稱因為家裡沒冷氣，她又怕熱，阿偉才帶她到摩鐵開房睡覺。

不過高雄地院審理，法官認為阿偉老婆如果怕熱，上早班的兩人應在晚上投宿，然而摩鐵顯示阿偉住宿紀錄為早上7點多到晚上7點多，顯然和需求不符，且阿偉老婆和婆婆、小孩同住，既然家中熱到無法入睡，她應不會丟下婆婆、小孩，單獨和阿偉睡摩鐵，判定阿偉和小美至少到摩鐵發生性行為1次，應賠償小美丈夫15萬元。可上訴。

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