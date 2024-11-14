行庫自發性暫停在非實名制平台投廣告　卓榮泰讚好的發展盼擴大

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

九大公股行庫及部分民營銀行日前率先宣布，暫停在非實名制社群平台投放廣告，盼從源頭降低詐騙行為的氾濫。對此，行政院長卓榮泰今（14日）在院會中稱讚是好的發展，充分感受到民間社會一起投入打詐政策的力量，並要求相關部會持續與業者聯繫、進行互惠溝通，並希望能進一步擴及到國內各大企業都有這樣的共識。

針對日前金融業自主發起暫停非實名制廣告投放，卓榮泰今在院會中特別提示指出，銀行公會理事長提出方案，對於非實名制社群網站的平台要暫停刊登廣告投放，「針對這個民間自主性動作，充分感受到民間社會的力量在打詐政策中一起投入，是非常好的發展」。

卓榮泰表示，金融單位能率先實施阻詐、防詐的方案，且積極對社會公開說明，有助於提升企業的正面形象，值得肯定與感謝。

卓榮泰說，金融單位包括公營銀行、行庫在臨櫃堵詐及防詐方面都有相當得成效，希望國內銀行業者繼續跟政府合作，響應打詐專法的實施以及電子簽章法，落實廣告實名制。

卓榮泰要求相關部會要持續跟業者溝通，以數位簽章等技術來識別、驗證網路廣告的委託刊播者以及出資者身份，從源頭有效減少網路詐騙廣告，這是打詐新四法實施後能提供的有力法律支持，各部會應該予以各相關的企業進行互惠溝通，也希望能擴及到國內各大企業都有這樣的共識。

李慧芝受訪時進一步說明，院長所指的擴大部分，主要是針對數位簽章部分，「院長希望相關部會繼續跟業者溝通，用數位簽章的技術識別，驗證網路廣告的委託、託播者的身份，也希望各大企業能有共識一起來執行」。