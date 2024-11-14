快訊／「依托咪酯」改列二級毒品　單純持有就會面臨犯罪刑罰

▲法務部次長黃世杰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

俗稱喪屍煙彈的「依托咪酯」近來氾濫問題嚴重，甚至爆出陸軍役男、員警吸食的事件，引發各界關注。對此，法務部次長黃世杰今（14日）在院會後記者會表示，稍早的毒品審議委員會已將依托咪酯等三項化學物質，改列為第二級毒品，強化查緝的力道、裁罰刑度等，單純持有也會構成犯罪行為。

法務部次長黃世杰說，今日同步召開的毒品審議委員會，「已將依托咪酯等三項化學物質改列為第二級毒品」，未來會循程序函請行政院做正式公告。

黃世杰指出，在法律面上，未來提升為第二級毒品後，除了原先製造、販賣、運輸、意圖販賣轉讓的犯罪行為刑度，都會較三級毒品提升外，單純持有也會構成犯罪行為。

黃世杰表示，在查緝的強度上也會做相應的調整，台高檢署已召開多次會議，整合檢、警、調、憲兵、海巡、關務等6大緝毒系統，加強溯源查緝外，也要求各地檢署就司法警察機關，針對新興毒品報請指揮的案件要加強溯源外，相關被告與符合法定羈押要件時，一定要申請羈押以利溯源。就涉及製造、販賣、運輸等重罪，也要具體求刑。並加強查扣犯罪所得打擊不法。

黃世杰表示，因應依托咪酯多以類菸品來施用，並且經常都是以網路平台的廣告方式，也已經協調各司法警察機關以及衛福部，強化網路巡邏跟查緝，也協調衛福部國健署要針對菸害防制法部分加強查緝電子煙，從源頭壓制不當濫用。

此外，在檢驗部分，食藥署也已經公告尿液檢驗的閾值，也請食藥署輔導民間相關檢驗機構取得認證，提升檢驗量能。也要求比照PMA建立通報機制，讓台高檢署整合情資，以利擴大查緝。也同步請教育部、國防部，分別就校園以及所屬人員加強做策進作為與宣導管理。