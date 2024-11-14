明年編1965億科技預算　卓榮泰：台灣要成為AI解方輸出國

▲行政院長卓榮泰出席「113資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（14日）出席「113資訊月暨台灣教育科技展」開幕典禮，他在致詞時說，政府在明年已編列1965億的科技發展預算，其中半導體占146億、淨零科技占101億、人工智慧（AI）占94億、太空及通訊占60億、數位人文占53億，目標要讓台灣從AI科技的製造大國，轉型為AI運用及提出解決方案的輸出國。

卓榮泰指出，總統賴清德積極提倡「五大信賴產業」，要全面發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊，同時總統也一直強調，台灣應進入全面AI（人工智慧）時代，並提出優先打造智慧生活、建立人工智慧發展的環境，以及科技人權、科技民主等三大步驟。

卓榮泰提到，政府在明（114）年已編列1,965億元的科技發展預算（含前瞻、國防及基金），其中半導體占146億元、淨零科技占101億元、人工智慧占94億元、太空及通訊占60億元、數位人文占53億元，要讓台灣從AI科技的製造大國，轉型為AI運用及提出解決方案的輸出國。

此外，卓榮泰期許，台灣也要從硬體製造跨越到軟體設計，並建立屬於自己的主權AI及相關運用，使整體資訊產業脫胎換骨，進一步與世界先進國家相抗衡，而這個責任除了政府須努力之外，也須仰賴民間產業界在不同領域持續推動與精進更多技術核心。



卓榮泰進一步指出，今年資訊月以「邁向AI新生活」為主題，與行政院一直提倡「創新驅動，普惠大眾」及「主權AI」等理念非常契合，他要感謝主辦單位「台北市電腦公會」在國家進行產業轉型、脫胎換骨之際，能以AI為主題舉辦相關展覽，讓民眾親身體驗到科技為每個人生活帶來的方便與進步。他也要請各部會持續運用科技，精進政策的研擬與對人民的服務，逐步實現「數位國家、智慧島嶼」的目標。



此外，卓榮泰提到，今日活動也結合「台灣教育科技展」，讓各年齡層能夠認識台灣科技產業的發展樣貌，而教育部非常用心地邀請全台200所學校，展示第一線數位教學成果，也將科技融合教學應用，透過數位科技培養青年學子知能，展現台灣教學現場的創意與活力，對台灣實現「數位平權」目標非常重要。

卓榮泰強調，台灣有離島、偏鄉及山地地區，既然我們有能力成為創新解決方案的輸出國，就要更有能力達成均衡台灣、數位平權的理念，提升國人數位能力，這也是政府持續要推動的方向。