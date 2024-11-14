　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政府明年編1965億科技預算　卓榮泰：台灣要成為AI運用解方輸出國

▲▼行政院長卓榮泰出席「113資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰出席「113資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（14日）出席「113資訊月暨台灣教育科技展」開幕典禮，他在致詞時說，政府在明年已編列1965億的科技發展預算，其中半導體占146億、淨零科技占101億、人工智慧（AI）占94億、太空及通訊占60億、數位人文占53億，目標要讓台灣從AI科技的製造大國，轉型為AI運用及提出解決方案的輸出國。

卓榮泰指出，總統賴清德積極提倡「五大信賴產業」，要全面發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊，同時總統也一直強調，台灣應進入全面AI（人工智慧）時代，並提出優先打造智慧生活、建立人工智慧發展的環境，以及科技人權、科技民主等三大步驟。

卓榮泰提到，政府在明（114）年已編列1,965億元的科技發展預算（含前瞻、國防及基金），其中半導體占146億元、淨零科技占101億元、人工智慧占94億元、太空及通訊占60億元、數位人文占53億元，要讓台灣從AI科技的製造大國，轉型為AI運用及提出解決方案的輸出國。

此外，卓榮泰期許，台灣也要從硬體製造跨越到軟體設計，並建立屬於自己的主權AI及相關運用，使整體資訊產業脫胎換骨，進一步與世界先進國家相抗衡，而這個責任除了政府須努力之外，也須仰賴民間產業界在不同領域持續推動與精進更多技術核心。
 
卓榮泰進一步指出，今年資訊月以「邁向AI新生活」為主題，與行政院一直提倡「創新驅動，普惠大眾」及「主權AI」等理念非常契合，他要感謝主辦單位「台北市電腦公會」在國家進行產業轉型、脫胎換骨之際，能以AI為主題舉辦相關展覽，讓民眾親身體驗到科技為每個人生活帶來的方便與進步。他也要請各部會持續運用科技，精進政策的研擬與對人民的服務，逐步實現「數位國家、智慧島嶼」的目標。
 
此外，卓榮泰提到，今日活動也結合「台灣教育科技展」，讓各年齡層能夠認識台灣科技產業的發展樣貌，而教育部非常用心地邀請全台200所學校，展示第一線數位教學成果，也將科技融合教學應用，透過數位科技培養青年學子知能，展現台灣教學現場的創意與活力，對台灣實現「數位平權」目標非常重要。

卓榮泰強調，台灣有離島、偏鄉及山地地區，既然我們有能力成為創新解決方案的輸出國，就要更有能力達成均衡台灣、數位平權的理念，提升國人數位能力，這也是政府持續要推動的方向。

▲▼行政院長卓榮泰出席「113資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮」。（圖／行政院提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／天兔明午「暴風圈觸陸」　氣象署最新說明
Joeman驚喜同框《黑白大廚》2主廚！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

明年編1965億科技預算　卓榮泰：台灣要成為AI解方輸出國

第一魚果市場「火箭式」由中工得標　議員籲政風調查

促進雙城交流！高市府率隊參訪大阪城市建設　借鏡零碳建築

朝野協商《選罷法》破局！　韓國瑜宣布散會擇期再議

上網就能買「喪屍煙彈」！　葉元之轟：官員官僚心態反毒互踢皮球

屋頂光電設置草案　內政部：1000平方公尺以上建物先推動

馬英九陸生團有望27日抵台！陸委會：審核沒太大問題

賴清德PO合照祝賀盧比歐出任國務卿　深切感謝他對台堅定支持

外媒：中國幫建錢凱港　秘魯幫否決台灣加入CPTPP、助北京辦APEC

太累！協商大法官人事權逾兩小時　韓國瑜拜託柯建銘、黃國昌閉嘴

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

黃金獵犬賴電風扇旁不走　關掉瞬間變臉：給偶打開

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

男生交朋友的速度有多快？ 　他：會打招呼就是兄弟了

明年編1965億科技預算　卓榮泰：台灣要成為AI解方輸出國

第一魚果市場「火箭式」由中工得標　議員籲政風調查

促進雙城交流！高市府率隊參訪大阪城市建設　借鏡零碳建築

朝野協商《選罷法》破局！　韓國瑜宣布散會擇期再議

上網就能買「喪屍煙彈」！　葉元之轟：官員官僚心態反毒互踢皮球

屋頂光電設置草案　內政部：1000平方公尺以上建物先推動

馬英九陸生團有望27日抵台！陸委會：審核沒太大問題

賴清德PO合照祝賀盧比歐出任國務卿　深切感謝他對台堅定支持

外媒：中國幫建錢凱港　秘魯幫否決台灣加入CPTPP、助北京辦APEC

太累！協商大法官人事權逾兩小時　韓國瑜拜託柯建銘、黃國昌閉嘴

小鵬「P7＋電動掀背轎跑」大陸開賣！標榜全球首款AI汽車智駕更聰明

史上第4年輕砍「單場50分」　溫班亞瑪還用三分球追平柯瑞神紀錄

她模仿李子柒「學到底」也停更3年　最新影片曝網笑：有學但不多

吳俊偉和手中那顆球對話：你可以！連兩天關門笑說拿冠軍再哭

凱迪拉克「全新霸氣電動休旅Vistiq」北美上市！馬力615匹車重近3噸

金倒永雙轟5打點　韓國8比4擊退古巴奪12強首勝

保時捷敞篷車「嘉義墜海」　花內褲駕駛站車上等救援

桃園藍營民代母親登山遭虎頭蜂螫傷　籲戶外活動做好防護措施　

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

桃園跨年晚會經費不到千萬！　民代建議增加搶卡司

田徑場驚見「蚯蚓大軍」！爬滿跑道嚇壞學生　萬頭蠕動恐怖畫面曝

政治熱門新聞

前海軍艦長赴珠海航展　哽咽喊「想讓台灣觀眾知道我們中國多強」

柯文哲剃光頭　王世堅：表示快駕崩了

「前柯粉」網紅護理師張喬瑜秀黨證　宣布加入「戰鬥藍」

快訊／「依托咪酯」改列二級毒品　單純持有就會面臨犯罪刑罰

北檢查扣木可公關3883萬　律師曝：柯文哲3罪嫌恐裁定為犯罪所得

記者會開一半就翻車！王鴻薇控綠委老公涉綁標　蘇巧慧三點打臉

幕後／台積電晶片流華為？　國安官員曝抓破百家人頭：起訴近50件

高嘉瑜深偽影片瘋傳！藍綠都聲援　國安局曝IP位置異常：有系統運作

北捷擬修法禁食區賣食物惹議　蔣回應了

呼應柯文哲？　陳佩琪也剪頭髮了

韓粉暴動！　韓國瑜「紀念酒」量產推出

數發部「數位賦能計畫」編近3億　黃國昌：網站慘不忍睹點擊僅2位數

台北城博花近億卻成蚊子展、線上展32萬人只點首頁　監院糾正北市府

分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」

更多熱門

相關新聞

回應財劃法　政院：透過均衡台灣計畫平衡縣市財政力

回應財劃法　政院：透過均衡台灣計畫平衡縣市財政力

行政院長卓榮泰昨表態，《財劃法》不會提出院版，並強調注重的是如何讓財政能力較差的縣市，透過積極方法提升財政狀況。對此，行政院發言人李慧芝今（14日）表示，政府會透過均衡台灣的相關計畫，提升相關公建經費的補助，讓這些縣市的財政力以及競爭力，可以在現行的財劃法執行下，更加公平。

行庫自發性暫停在非實名制平台投廣告　卓榮泰大讚

行庫自發性暫停在非實名制平台投廣告　卓榮泰大讚

快訊／「依托咪酯」改列二級毒品　單純持有就會面臨犯罪刑罰

快訊／「依托咪酯」改列二級毒品　單純持有就會面臨犯罪刑罰

向毒品宣戰！行政院宣布未來4年再投150億反毒

向毒品宣戰！行政院宣布未來4年再投150億反毒

「喪屍煙彈」問題泛濫　卓榮泰：擬提升為第二級毒品

「喪屍煙彈」問題泛濫　卓榮泰：擬提升為第二級毒品

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市停班課一次看

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

天兔要來了　6地區暴風侵襲率達80%

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

他照胃鏡驚現「一片片黃色瘤」　醫曝致病因

台灣2：1驚險勝多明尼加！

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

老公說很忙！「LINE開1功能」顯示偷吃鐵證

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面