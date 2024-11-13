新北水環境建設大賞　營創四棲優質水岸廊帶

▲「第4屆全國水環境大賞」獲「水漾生活獎」及「樂活生態獎」，13日由水利局局長宋德仁偕同仁在市政會議將此殊榮獻給新北市長侯友宜。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

展現六水建設治理成果，新北水環境營造豐碩成果參與經濟部水利署舉辦「第4屆全國水環境大賞」，「水漾生活獎」及「樂活生態獎」雙雙獲獎，共有4案工程榮獲肯定，水利局長宋德仁今（13日）於市政會議偕團隊將獎項獻給市府，與全體市民共享榮耀。

侯友宜表示，「第4屆全國水環境大賞」共有11件工程獲獎，新北囊括其中4件，顯見新北在結合水質改善、生態保育、地景營造及環境教育等相關工作，逐步使各河川節點及周邊環境蛻變，營創優質且永續的水環境亮點，引領邁入河川與人本共存的新里程。

▲經濟部水利署舉辦「第4屆全國水環境大賞」，水利局及高灘地工程管理處於「水漾生活獎」及「樂活生態獎」分類雙雙獲獎，共有4件工程榮獲肯定。

水利局長宋德仁說明，市府與中央攜手推動水環境建設，除水環境優化與生態友善，以及城市與河岸縫合的政策同進推動，更讓大家對河川治理充滿了肯定及期許，全方位六水新思維逐步實現於你我的家園，新北河川的完美蛻變有目共睹。

此次榮獲「水漾生活獎」獎項有「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」及「樹林區柑園河濱公園水環境再造計畫」等2件，從既有的重「量」，提升到重「質」，呈現在地適宜性的「主題」特色規劃，重新賦予水岸魅力並展現雅緻迷人的山河景色，希望透過活化各標誌性的亮點空間、重新梳理人車分道漫遊動線，交織串起水岸乘載的新舊元素，塑造出友善民眾、吸引遊客的A+級新生活水岸。

另獲頒「樂活生態獎」有2件，分別為「大窠坑溪水環境營造計畫」及「碧潭堰改善暨周邊環境營造」，透過洞悉其既有構造物特性及生態環境現況，整體串聯及凸顯河川流域之環境特點，並結合觀光產業之發展，友善河川自然生態，在地認同轉化在地價值，打造防洪、生態、環境教育及觀光四棲的優質水岸廊帶，為大河之都揭開新的篇章。

▲「碧潭堰改善暨周邊環境營造」將曾經礫石遍佈不見溪水的新店溪，轉化為如今水波盪漾連通至淡水河口，幫魚兒成功打造一條安全無礙洄家的路。

▲「樹林區柑園河濱公園水環境再造計畫」擁有著一處渾然天成的心形鏡面水池「沐心池」。

▲「大窠坑溪水環境營造計畫」改善原有三面光排水溝形式，以近自然工法，重現綠色生機，建立都市微氣候及生態廊道，打造新水岸、新環境。

▲「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」梳理沿岸自行車與人行休憩空間，打造舒適安全的藍色漫遊動線。