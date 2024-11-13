新北優良公寓大廈評選頒獎　侯友宜：攜手社區共創宜居城市

▲侯友宜表示，市府攜手社區共同打造新北成為安心宜居的城市。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府12日舉辦「2024年度新北市優良公寓大廈評選頒獎典禮」，侯友宜表示，市府透過表揚優良公寓大廈，攜手大小社區持續推動居住安全、環境永續及社福關懷等項目，讓市民安居樂業、在地扎根，打造新北成為安心宜居的城市。

侯友宜說，今年評選主題為「樂居新北、讚寓有家」，評選方式依社區規模與特色分為大型、中型、小型、風華再現及山坡地社區5組，由產官學界16位專家學者組成的評選委員會至社區實地考評，評選出特優獎、優勝獎及傑出獎等社區。

▲獲選優良社區推動環境永續、社福關懷及樂齡友善等，提升市民居住品質。

侯友宜指出，新北市辦理優良公寓大廈評選表揚優良社區，樹立學習典範，推動環境永續、社福關懷及樂齡友善等施政目標，提升市民居住品質，為市民提供更多便利服務。

工務局補充，公寓大廈管理維護公司及管理服務人員是社區管理穩定發展的基礎，也是協助推動市府政策的重要幫手，今年度遴選出6名優良管理服務人員及3家管理維護公司，感謝並鼓勵他們為社區的辛勞付出。113年度新北市優良公寓大廈評選詳細得獎名單可至「新北市工務局」網站查詢。