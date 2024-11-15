賀錦麗敗選下一步？　民調：若選加州州長「近半數選民考慮支持」

▲ 賀錦麗挑戰白宮大位失利。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者張欣瑜舊金山14日專電

加州將於2026年舉行州長選舉，現任州長紐松2027年將卸任，目前預估參選人數可能逾10人，競爭激烈。加州大學柏克萊分校發布的民調顯示，若美國副總統賀錦麗屆時參選，將近半數加州選民會考慮投她一票。

今年總統大選，賀錦麗（Kamala Harris）沒有意外拿下加州，雖然計票工作還在進行中，已開出的8成選票來看，川普（Donald Trump）幾乎在各郡得票率都有上升。

即便在自由派大本營舊金山，兩黨候選人得票率的幅度差距也縮小；在弗瑞斯諾郡（Fresno County），現任總統拜登（Joe Biden）4年前贏川普8個百分點，今年川普超前賀錦麗6個百分點，自2004年以來首度由藍轉紅。2年後的州長選舉，共和黨來勢洶洶。

加州大學柏克萊分校政府研究院（Berkeley IGS）昨天發布一份民調，針對已宣布參選和可能參選州長的14名人選進行支持度調查，包括9名民主黨籍和4名共和黨籍。結果顯示，支持度位居前三名的人選為民主黨籍聯邦眾議員波特（Katie Porter）、共和黨籍河濱郡警長畢昂可（Chad Bianco）、和共和黨籍加州參議員達勒（Brian Dahle）。

民調進行時間為10月底，逾4000名登記選民接受訪問，誤差範圍為正負3個百分點。

除了領先的3人之外，其他人選還包括民主黨籍的加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、前洛杉磯市長維雅萊構沙（Antonio Villaraigosa）、加州檢察長邦塔（Rob Bonta）；共和黨方面，曾角逐加州主計長的台裔學者陳仁宜也被列為可能參選人。

這份調查並未納入即將卸任的現任副總統賀錦麗，不過根據另外一項調查，若賀錦麗競選，有33%的選民表達非常可能支持，另有13%的人表示可能支持。目前總統大選剛落幕，賀錦麗未來動向尚不明朗，但是她在加州具有一定影響力。

加大柏克萊分校政府研究院共同主任謝克勒（Eric Schickler）表示，目前看來，這場選戰會出現激烈競爭，如果賀錦麗參選，基於她的知名度，將有顯著優勢。

現任加州州長紐松（Gavin Newsom）將於2027年卸任，被視為代表民主黨角逐下屆美國總統的可能人選。（編輯：高照芬）