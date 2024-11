英5寶爸車禍亡！倒在路邊苦等1小時　唯一待命醫護「忙著開會」

▲英國達勒姆郡發生嚴重的救護失誤案件。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

英國達勒姆郡(County Durham)發生不幸案件,一名31歲摩托車騎士發生車禍,倒在路邊將近1小時,才終於等到救護車,卻因為嚴重延誤就醫,最終不幸身亡,而當時唯一待命的醫療專業人員,卻在參加一場「沒必要出席」的會議。

鏡報、每日郵報報導,這起事件發生在2022年7月,全案聽證會預計本周結束。亞倫(Aaron Morris)騎摩托車與另一台汽車相撞,導致胸部與腿部重傷。

救護車原本應該在接獲第一通999電話的18分鐘內趕到,亞倫卻等了54分鐘才被送醫,搶救數小時之後,於當晚6時40分在北達勒姆大學醫學院(University Hospital of North Durham)宣告不治。

Aaron Morris was left lying in the road for almost an hour after his motorbike was involved in a collision with a car in Esh Winning, County Durham https://t.co/FTITLN1NJp