英5寶爸車禍亡！倒在路邊苦等1小時　唯一待命醫護「忙著開會」

▲英國達勒姆郡發生嚴重的救護失誤案件。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國達勒姆郡（County Durham）發生不幸案件，一名31歲摩托車騎士發生車禍，倒在路邊將近1小時，才終於等到救護車，卻因為嚴重延誤就醫，最終不幸身亡，而當時唯一待命的醫療專業人員，卻在參加一場「沒必要出席」的會議。

鏡報、每日郵報報導，這起事件發生在2022年7月，全案聽證會預計本周結束。亞倫（Aaron Morris）騎摩托車與另一台汽車相撞，導致胸部與腿部重傷。

救護車原本應該在接獲第一通999電話的18分鐘內趕到，亞倫卻等了54分鐘才被送醫，搶救數小時之後，於當晚6時40分在北達勒姆大學醫學院（University Hospital of North Durham）宣告不治。

Aaron Morris was left lying in the road for almost an hour after his motorbike was involved in a collision with a car in Esh Winning, County Durham https://t.co/FTITLN1NJp — The Journal (@TheJournalNews) November 14, 2024

亞倫過世當天，正好是懷孕妻子薩曼莎（Samantha Morris）的生日，他來不及與雙胞胎寶寶見面，就離開了人世。如今，薩曼莎也成為夫妻倆5個孩子的唯一依靠。

東北救護車服務（NEAS）報告指出，當時唯一待命的臨床團隊負責人（CLT）莎拉（Sarah Hall）無法出勤，是因為她在參加一場其實不需要出席的會議。亞倫傷勢的存活機率高達95%，如果莎拉在接線員獲得充分資訊時立刻動員，將是第一位抵達現場的醫護，甚至能夠呼叫空中救護車支援。

NEAS代表班傑明（Benjamin Barber）坦言，這起案件「有很多失誤，最終導致了不幸的結果。」