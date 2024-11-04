救護車鳴笛大家都讓...竟轉進加油站「加油」　駕駛超傻眼

▲有民眾目擊救護車鳴笛急駛入加油站加油。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

有民眾4日上午直擊一輛救護車從溪湖往員林方向閃燈鳴笛直衝，前方車輛聽到刺耳聲響，紛紛閃避，畢竟爭取救治黃金時間，一分也不能少，但讓路給救護車經過後，它卻鳴笛閃燈進了加油站，讓後方駕駛傻眼，當下以為是要送病患去醫院，結果是去加油，對此，救護車業者也進一步說明。

該名目擊民眾表示，當時正下交流道，聽到遠方傳來救護車鳴笛聲音，包括他自己及前後方車輛全都禮讓救護車先行，看著救護車速超過70公里，往前急駛，救護車經過後，隨即切入車道尾隨在後正常行駛，未料就在距離加油站前10公尺，救護車轉進加油，鳴笛聲也關閉了。

該名目擊民眾指出，當下以為救護車上載著病患十萬火急到院醫治，沒想到竟是轉進加油站加油，不僅濫用醫療資源，也造成社會觀感不佳，認為救護車要外出執行緊急救護任務前，應備妥完善的車輛整備檢修工作，否則恐延誤就醫時機。

救護車業者指出，經查該名司機剛從醫院返回、又要趕往醫院接病人到南投，此時車子剛好沒油，看到醫院旁就有加油站，就先加油再趕往醫院，當下未鳴笛是法規有規定距離醫院前不得鳴笛，因此造成民眾誤會。

衛生局醫政科長劉慧君表示，依據緊急醫療救護法規定，第17條第2項規定，救護車非因情況緊急不得使用警鳴器及紅色閃光燈，該台救護車若因非緊急情況下使用，一旦查證屬實，將依緊急醫療救護法第42條規定，處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。