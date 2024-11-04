就是要擋救護車！台74線黑車「2分鐘踩27次煞車」　惡劣畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中市一輛救護車10月19日行經台74線北屯段時，在內線車道遇到一輛黑色轎車刻意擋道，該輛黑車不斷踩煞車，次數達到27次，完全不顧救護車駕駛猛按喇叭，時間將近2分鐘，相當惡劣。警方今日看過影片後，認為事證明確，將依法開罰，後續將通知車主到案說明。

▲台中一輛救護車在台74線上遭一輛黑車惡意擋道。（圖／Threads／blue_classmate授權）

影片拍下，10月19日17時許，該輛救護車鳴笛出勤，行經台74線北屯崇德段附近時，行駛於內線車道，另台黑色轎車則在救護車前方，只見前方並未有車輛回堵，該輛黑車也未及時讓道，約27秒左右，救護車駕駛開始鳴按喇叭，但該黑車不但沒讓，反而持續踩煞車。

整個過程約2分鐘左右，該輛黑車一連踩了27次煞車，最後才打了方向燈，駛至中間車道，讓救護車通過。整個過程近日被該名救護車駕駛po上網路，立刻引起民眾撻伐。

▲警方說，將通知車主到案說明，並依權責舉發。（圖／ETtoday資料照）



第五警分局說，該案警方尚未接獲報案，但檢視影片後，發現該輛自小客車未禮讓救護車、多次踩煞車行為，違反道交條例第45條規定，可處3600元罰鍰、吊銷駕照，以及同條例第43條可處6000至36000元罰鍰、吊扣牌照6個月，事證明確，將依權責至單舉發，後續也將通知車主到案說明。