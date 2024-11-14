救護車起火大爆炸！火光沖天玻璃全震碎　孕婦跳車狂逃

▲印度一輛救護車引擎起火後引發爆炸，所幸車上的孕婦與家人成功逃生。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度13日發生了一起驚險事件，一輛救護車在載送病人的途中引擎突然起火，造成車內氧氣瓶爆炸，所幸原本正要前往醫院的孕婦和病人家屬成功在爆炸前及時撤離，才驚險逃過一劫。

據NDTV報導，這起事件發生於馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）。當時，救護車正行駛在交流道上，從Erandol政府醫院將孕婦及家人轉送至Jalgaon地區醫院。目擊者拍攝的影片顯示，救護車在途中突然冒煙，下秒迅速燃燒成一個大火球，火花飛濺數英尺高，火勢十分猛烈。

महाराष्ट्र के जलगांव में एंबुलेंस एक गर्भवती महिला को लेकर जा रही थी। रास्ते में आग लग गई। ड्राइवर ने गर्भवती महिला को नीचे उतार लिया। चंद सेकेंड बाद एंबुलेंस के अंदर रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। एंबुलेंस के चीथड़े उड़ गए। pic.twitter.com/QKimefNeBk — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 14, 2024

救護車司機首先注意到引擎冒出濃煙，於是機警地迅速靠邊停車，並要求孕婦和病人家屬趕快撤離。所有人下車不久後，救護車引擎就開始著火，隨後車內氧氣瓶也發生了強烈爆炸。

這起爆炸事件的威力極強，附近有多棟建築因為受到爆炸震波衝擊，玻璃窗戶全部破碎，現場也火光沖天，所幸無人受傷。目前，當局正對這起案件的起火原因展開調查。