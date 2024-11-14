阿堂鹹粥闆娘淚喊「賣1片虧1片」又降價　二代認了：當初說錯話

▲台南名店阿堂鹹粥老闆娘。（圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南阿堂鹹粥去年漲價到每碗300元，老闆娘出面含淚哭著說虱目魚肚「賣一片虧一片」，沒想到今年5月突然調整菜單降價，讓網友質疑當初的說法。對此，阿堂鹹粥二代在臉書批評「冷飯熱炒」，直言當初老闆娘口誤說錯話，現在卻被外界揪著不放。

據悉，阿堂鹹粥去年7月調整菜單，將鹹粥和魚肚、魚皮等品項分開販售。最基本的一碗綜合粥180元，加上一片煎魚肚120元，整體高達300元，引起網友討論。

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當時阿堂鹹粥老闆娘出面喊冤，哭著對鏡頭說虱目魚肚一片就要120、130元，店裡一片賣120元，其實就是「賣一片虧一片」，然而該菜單的價格卻在今年5月下調至280元，與當時的說法不符，讓網友笑稱「如果300元都無法賺錢，那為何願意降價賣呢？」

▲台南名店阿堂鹹粥。（圖／記者林悅翻攝）



對此，阿堂鹹粥二代在臉書發文表示，老闆娘的說法都過去1年半了，沒想到近日竟又掀起輿論熱潮，痛批網友「你們跟著起哄、批評，甚者過激言論的，這不是鞭屍撻伐心態，要不就是無知，被媒體牽著鼻子走，要不你有什麼更好的說法來解釋，你現在的行為」。

阿堂鹹粥二代表示，老闆娘當時的說法是口誤，「當時口誤說錯的話，你們仍然要堅持揪著不放，那我無話可說」。