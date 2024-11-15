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美俄死對頭「首次連結」影片曝光　美軍KC-135替Su-30空中加油

記者趙蔡州／綜合報導

美國一架隸屬於美國空軍的KC-135空中加油機12日完成了一次歷史性行動，在飛行中替馬來西亞一架Su-30MKM戰機進行空中加油，這次行動是美國空軍首次替俄系軍機加油，也反映出美國和馬來西亞在國防領域不斷增強、深化的合作成果。

根據BulgarianMilitary報導，美國空軍表示，一架隸屬華盛頓第141空中加油聯隊的KC-135於12日飛經馬來西亞梳邦空軍基地附近時，在空中替馬來西亞空軍一架Su-30MKM進行空中加油，完成了一次歷史性的空中加油作業，並曝光加油過程的影片及多張照片。

▲▼美俄死對頭首次「連結」KC-135為Su-30空中加油。（圖／翻攝自X）

▲美俄死對頭體系的機種近日首次合作完成「空中加油任務」。（圖／翻攝自X）

美國空軍多數飛機使用的加油系統，跟幾乎所有俄系戰機都不相容，所以KC-135在這次任務中使用的是特殊的「多點加油系統」（MPRS），這套系統具有軟管及白色錐套，只要飛機具有加油探頭，就能夠順利完成加油，也因此這項系統非常適合支援使用俄系、中系機種的國家。

報導指出，這次加油任務除了是美國空軍首次替俄系軍機加油外，也反映了美國和馬來西亞2017年以來雙方在國防領域不斷深化合作的成果，而多點加油系統的使用也凸顯了KC-135的靈活性，這種靈活性對於美軍在執行聯合任務時至關重要，尤其是跟使用不同加油標準的盟友合作時。

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