桃園跨年晚會經費不到千萬！　民代建議增加搶卡司

▲桃園跨年晚會經費不到千萬，梁為超建議增加搶卡司。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員梁為超14日於市議會市政總質詢指出，桃園跨年晚會是年度指標性大型活動之一，而桃園跨年晚會經費編列太少，且已經10年沒有調整，經費與其他5都上升超過千萬元相比差很多，桃園今年編列750萬元，但台北市3100萬元、台中市1200萬元、台南市1200萬元、高雄市1990萬元，他要求桃園明年跨年經費一定要增加，以搶到重量級卡司。

梁為超說，桃園市人口不斷增加，又是全國最年輕縣市，很多年輕朋友看到偶像出現在跨年晚會，這是一個期待，他要求市長及觀旅局明年跨年晚會經費一定要增加。觀旅局長周柏吟答詢，桃園跨年晚會經費750萬元行之有年，今年因明年已增加200萬元，因此經費變成950萬元，由於各縣市都在辦跨年演唱會，搶人情形或有沒有頻道，成為廠商要不要投標的困難點。

梁為超同時對於今年桃園的跨年晚會，舉辦場地是否確認，詢問觀旅局長周柏吟？市府觀旅局長周柏吟證實，舉辦地點如去年一樣，就在機捷A18高鐵站前廣場，不過為了與正在施工中的台灣燈會作區別，會隔開約兩公頃地方作為跨年演唱會地點。周柏吟說，今年的場地，因為要因應明年的台灣燈會，而原本的備選場地，又因五月天要舉辦跨年演唱會，而無法舉辦。在權衡之下，協調工務、交通趕工，再拜託觀光署同意明年燈會雖然在施工狀態，先隔出約兩公頃地，讓桃園辦理跨年演唱會。

梁為超指出，現今確認今年桃園跨年晚會場地問題，已完成協調，將會如期舉辦，為避免場地不定情形發生，他爭取未來跨年晚會，應該早一點於5、6月就招標，以便搶卡司、偶像歌手，這些都是年輕朋友喜愛及期待的。