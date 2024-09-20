高雄護理師「開假戒菸班」偽造照片報帳A錢　檢廉搜索4人交保

▲高雄市衛生局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市旗山衛生所以及鳳山衛生昨天（19日）上午遭廉政署搜索！同時帶張姓護理師以及大批資料，高雄市衛生局表示是「內部稽查」案件，而橋頭地檢署調查過後，認為張姓護理師以及另外3名員工涉嫌以詐騙辦理戒菸班的活動費，犯罪嫌疑重大，但因為繳回犯罪所得，分別諭知交保。

旗山區衛生所一名張姓護理師及員工，疑似利用不實單據詐領財物，檢廉19日進行搜索，並傳喚張姓護理師以及證人等17人到地檢署，發現被告張姓護理師等4人，於2022年間，利用旗山區衛生所辦理戒菸班六週課程機會，未全程辦理課程，仍製作不實講師費、茶水費及誤餐費單據持以申請核銷，並製作不實簽到紀錄及活動照片，持以向高雄市政府衛生局核銷經費，共計不實核銷金額達新台幣數萬元。

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

相關涉案人員所為涉嫌違反貪污治罪條例、偽造文書、商業會計法、詐欺、侵占等罪嫌，經檢察官李明昌、周韋志、鍾葦怡、嚴維德、周子淳、陳韻庭訊問後，認被告張姓護理師等4人犯罪嫌疑重大，因已繳回犯罪所得，分別諭知交保8 萬元、3萬元，目前全案仍持續偵辦中。

而這名張姓護理師，在今年2月已經被高雄市衛生局進行「行政懲處」涉案同仁「記過乙次」處分，並同時調職；違法資證主動函送相關單位偵辦」。