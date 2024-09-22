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獨／農水署水利節砸千萬辦桌！招標文件曝光：啤酒暢飲還送電鍋

▲農水署各管理處舉辦水利節慶祝活動。（圖／農水署提供）

▲農水署部分管理處舉辦水利節慶祝活動，遭外界質疑鋪張浪費。（圖／農水署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部農田水利署彰化管理處日前遭踢爆，以慶祝水利節活動為由，砸83萬宴請轄區小組長、地方政治人物、員工等，引發議論。根據《ETtoday新聞雲》進一步追查，全台至少還有6個管理處也舉辦類似活動，且經費都比彰化還多，招標文件甚至指定酒類、啤酒喝到飽，還有各式伴手禮、提貨券，石門管理處更以推廣灌溉服務為名義，送出625個6人份電鍋。對此，農水署坦言部分活動規劃不合時宜，將訂指引供各管理處參考。

農水署彰化管理處遭民眾檢舉濫用小組長經費，今年6月以慶祝水利節為由，舉辦「水利小組聯席會議」席開80桌，宴請長官、招待員工與地方政治人物，整場餐會花了83萬元，且餐會時間在平日上班日，署長蔡昇甫帶頭招待來賓和員工在上班時間喝酒，在民眾檢舉後，才要求出席員工事後補請假了事，引發議論。

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農田水利會於2020年10月1日由公法人改制納入公務機關，全台17個水利會更名為農田水利管理處，由農水署管轄。儘管已改制為公務機關，仍延續水利會時期傳統，每年水利節均舉辦表揚與聯歡餐會，感謝由農民組成的水利小組，協助政府辦理田間水路巡查、灌溉配水等水利業務。

根據政府電子採購網查詢結果，除了彰化管理處外，全台至少還有6個管理處辦理招標作業舉辦水利節聯歡慶祝活動。彰化管理處花83萬元經費還算少，桃園、雲林管理處都花了超過300萬元經費，石門管理處也高達270萬元，活動費用包含包車接送、宴席開銷、表揚獎牌，還有提貨券、伴手禮、電器等贈品，一個水利節，從北到南，至少就吃掉上千萬元。

▲▼ 。（圖／記者陳威廷攝）

▲石門管理處水利節活動送出逾600個電鍋，引發熱議。（圖／取自政府採購網）

從各管理處的招標文件，經費內容不外乎是包車接送費用、活動場地布置、宴席開銷、表揚人員獎牌與禮品等，但部分管理處的經費更是不手軟，以石門管理處為例，豪擲270萬元席開65桌招待650人，還要求要有主持人、表演團體、500元伴手禮，甚至以擴大灌溉服務業務為名，要求廠商提供每台價值1500元的6人份電鍋共計625台。

也有管理處指定宴席酒品，像是桃園管理處要求金牌啤酒無限暢飲、苗栗管理處指定金尊啤酒、約翰走路黑牌12年威士忌等酒品，雲林縣也要求廠商供應58度金門高粱、威士忌及紅酒等酒類。

▲▼ 。（圖／記者陳威廷攝）

▲苗栗管理處在招標文件指定宴席酒類。（圖／取自政府採購網）

▲▼ 。（圖／記者陳威廷攝）

▲桃園管理處在招標文件宴席要求金牌啤酒無限暢飲。（圖／取自政府採購網）

農水署副署長陳衍源表示，水利節對農田水利來說是年度重要節日，也是每年感謝非公務編制內的小組長、班長長年協助圳溝清淤、水門開關的重要節日，從舊水利會時代就有慶祝的傳統，全台17個管理處都有相關慶祝活動，因參與人數規模不同，各管理處活動風格也不盡相同，農水署都予以尊重。

陳衍源指出，今年多數管理處慶祝活動已經盡量精簡，有些管理處甚至直接發便當，部分管理處則因為參與人數多、規模較大，採公開招標方式辦理，雖然部分招標內容不免影響外界觀感，但均符合會計規定與科目核銷，農水署也會進一步審視各管理處活動內容，因應改制後的機關定位與時代潮流等，訂定合宜的活動參考指引，供各管理處明年舉辦活動時參考。

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