熱心公益回饋社會　台南市獅子會捐贈南消五大隊消防救災設備

▲台南市消防局第五救災救護大隊於14日，辦理聯合捐贈救災裝備器材儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升台南市仁德區的救災能量、感念消防人員救災工作的高風險與辛勞，台南市消防局第五救災救護大隊於14日，辦理聯合捐贈救災裝備器材儀式。

LCIF國際基金會及台南市第一獅子會秉持回饋鄉里、強化公共消防安全的信念，長年積極參與地方慈善事務，奉獻社會不遺餘力，以具體行動捐贈消防救災裝備器材，提升台南市消防局文賢分隊及仁德分隊救災設備器材，共同守護市民生命財產安全。

此次文賢分隊及仁德分隊獲捐裝備器材分別為Hellfire美式消防膠鞋、RHINO EVAC可調式扁帶組、PGI百濾安防焰口罩(含反光條及呼吸閥)以及3M半面雙罐防毒面具、3M半面體拋棄式濾棉、濾蓋、3M綜合性氣體專用濾毒罐，可有效提升救災救援效率、保護消防人員的安全。

由消防局第五救災救護大隊李副大隊長代表台南市消防局受贈，同時感謝LCIF國際基金會及台南市第一獅子會的無私奉獻，將對消防同仁的支持與鼓勵化為實際行動，義舉足堪公益典範。

市長黃偉哲代表全體人員，再次感謝捐贈者熱心協助消防人員的慷慨善行，勉勵消防人員保持最佳體能、持續精進訓練，以最大能量守護台南市市民的生命、財產安全。市長黃哲表示工欲善其事，必先利其器，感謝捐贈者慷慨公益，讓打火弟兄有更精良的設備，以應付不同型態的火災。期待此般義舉風範發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士響應，共同關心消防人員、一同守護公共安全，讓台南成為宜居安全的城市。

消防局長李明峯表示，消防員如遇廢棄物或山林田野火災，時常需長時間進行滅火工作，此時穿戴防具可有效保護呼吸道同時減輕長時間負重帶來的體能流失，保護消防人員安全，使救災工作如虎添翼，提高救援戰力。