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窗戶突出現「十字+圓圈+＄」詭異符號　妹子嚇瘋！過來人：快抹掉

▲房（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO看到符號擔心有危險。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，家裡的落地窗突然出現神秘的符號，看起來像是用手指，在窗戶上的灰塵上畫出來的，是一個「十字+圓圈+$」的符號，且一定是近期畫的，因為近期常常遇到颱風天，颳風下雨，痕跡早就沒了，讓她很焦慮，擔心半夜睡覺會有壞人闖入。對此，網友建議，把符號擦掉，門窗要鎖好，窗簾也拉起來。

女網友在Dcard發文，無意間發現自家陽台的落地窗上，出現了以灰塵手畫的符號痕跡，看起來像是「十字+圓圈+$」的符號，這讓她十分驚慌。經過詢問，家人均否認曾畫此符號，並懷疑是否為清潔阿姨三個月前打掃時留下的記號。

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不過近期一直有颱風、豪大雨，且痕跡看起來非常新，「我們很肯定，這面窗不管怎麼樣只有我們家的人能碰到，這個痕跡又那麼新，那一定是最近畫的」。此外，原PO透露，這地方算是側邊小陽台，與另一棟大樓緊鄰，樓層又是8樓以下，「樓層不高，命夠大的話根本摔不死他」。

她坦言，家中習慣將陽台落地窗打開透氣，僅留紗窗，甚至在夜晚或無人時也如此，晚上夜深人靜，穿全身黑根本看不出來有人在作祟。家人認為可以再觀察看看，並無打算立即處理，但她非常擔心也很焦慮。

網友建議關緊門窗，「記得鎖好並且可以加裝對外的監視器，如果屋內不巧只剩一個女性留在房間的話，最好有備用的緊急自我保護措施，能迅速報警、防狼噴霧、刀具收好等等」、「可以試試買個監視器和『監視器錄影中』的貼紙貼在窗戶、欄杆等地方，我們家之前遭竊過2次，在安裝保全+顯眼處貼貼，就沒有再發生過了」、「真的要小心會從陽台…我住在五樓，結果小偷從六樓往下爬到鐵窗打開安全鎖進來偷」、「家人改不掉不鎖落地窗的習慣的話，至少買個監視器，小偷真的會從頂樓爬下來的」。

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