屋頂光電設置草案　內政部：1000平方公尺以上建物先推動

▲太陽能光電板。（示意圖／記者林東良翻攝）



記者陳家祥／台北報導

國土管理署今（14日）在內政部部務會報中，報告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案。國土署指出，初期將以屋頂建築面積達1000平方公尺以上者先行推動，凡是增建、改建達此規模之既有屋頂與新建物都需設置，估計年電能產值約17萬千瓦，相當於1年5萬戶的住家用電。

內政部長劉世芳表示，2050淨零碳排是國家重大政策，內政部配合《再生能源發展條例》增訂第12條之1規範，針對新建、增建及改建之建築物達一定規模者，應於該建築物屋頂設置太陽光電發電設備，擴充國內再生能源之供應，促使國家能源轉型政策繼續向前邁進。

國土管理署報告時說明，依據建築執照核發統計，國內每年約發出2萬件使用執照，其中80%的新建物屋頂面積小於300平方公尺，多屬小型建物或透天厝；而屋頂面積超過1000平方公尺的建物雖僅占發照量的6%，實際上卻是占全國新建屋頂面積總量比例達60％。

考量本政策推動後之整體發電效益，國土署說，初期將以屋頂建築面積達1000平方公尺以上者先行推動，凡是增建、改建達此規模之既有屋頂與新建物都需設置，估計年電能產值約17萬千瓦，相當於1年5萬戶的住家用電，後續也會視政策執行情況適時檢討，至未達1000平方公尺者，民眾可自行考量設置。

內政部表示，建築物設置太陽光電發電設備標準草案共11條，為使本政策能夠穩健上路，邀集相關部會、環保團體、光電、建築師等公（協）會及地方政府共召開8次建築物設置太陽光電具體措施研商會議，各方意見充分溝通後，確認建物適用範圍及規模、受光標準評定方式、申請規定及勞工安全設計規範等相關規定之擬定。

同時提醒國土管理署新政策推動的過程中，必須持續收集各界意見，加強溝通說明以做為未來檢討修正之參考，讓再生能源發電、節能及低碳目標逐步在日常生活中落實。

此外，今年9月內政部也主動拜會經濟部，就其管轄之工業區、產業園區內之廠房屋頂太陽光電設置情形，進行意見交流，經濟部對於內政部所擬訂的屋頂太陽光電發電系統政策，也表示會全力配合。

內政部指出，建築物設置太陽光電發電設備標準草案，將依法制作業程序，於近日辦理預告。