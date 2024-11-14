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屋頂光電設置草案　內政部：1000平方公尺以上建物先推動

▲44歲廖姓男子涉嫌縱火燒燬台南市北門區全省王爺總廟南鯤鯓代天府神帳，並持石頭砸毀光電案場太陽能板，被市警學甲分局緝獲送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲太陽能光電板。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者陳家祥／台北報導

國土管理署今（14日）在內政部部務會報中，報告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案。國土署指出，初期將以屋頂建築面積達1000平方公尺以上者先行推動，凡是增建、改建達此規模之既有屋頂與新建物都需設置，估計年電能產值約17萬千瓦，相當於1年5萬戶的住家用電。

內政部長劉世芳表示，2050淨零碳排是國家重大政策，內政部配合《再生能源發展條例》增訂第12條之1規範，針對新建、增建及改建之建築物達一定規模者，應於該建築物屋頂設置太陽光電發電設備，擴充國內再生能源之供應，促使國家能源轉型政策繼續向前邁進。

國土管理署報告時說明，依據建築執照核發統計，國內每年約發出2萬件使用執照，其中80%的新建物屋頂面積小於300平方公尺，多屬小型建物或透天厝；而屋頂面積超過1000平方公尺的建物雖僅占發照量的6%，實際上卻是占全國新建屋頂面積總量比例達60％。

考量本政策推動後之整體發電效益，國土署說，初期將以屋頂建築面積達1000平方公尺以上者先行推動，凡是增建、改建達此規模之既有屋頂與新建物都需設置，估計年電能產值約17萬千瓦，相當於1年5萬戶的住家用電，後續也會視政策執行情況適時檢討，至未達1000平方公尺者，民眾可自行考量設置。

內政部表示，建築物設置太陽光電發電設備標準草案共11條，為使本政策能夠穩健上路，邀集相關部會、環保團體、光電、建築師等公（協）會及地方政府共召開8次建築物設置太陽光電具體措施研商會議，各方意見充分溝通後，確認建物適用範圍及規模、受光標準評定方式、申請規定及勞工安全設計規範等相關規定之擬定。

同時提醒國土管理署新政策推動的過程中，必須持續收集各界意見，加強溝通說明以做為未來檢討修正之參考，讓再生能源發電、節能及低碳目標逐步在日常生活中落實。

此外，今年9月內政部也主動拜會經濟部，就其管轄之工業區、產業園區內之廠房屋頂太陽光電設置情形，進行意見交流，經濟部對於內政部所擬訂的屋頂太陽光電發電系統政策，也表示會全力配合。

內政部指出，建築物設置太陽光電發電設備標準草案，將依法制作業程序，於近日辦理預告。

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