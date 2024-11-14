烏克蘭軍事文件曝！川普若砍軍援　基輔數月內將「研製出核彈」

▲烏克蘭一份簡報稱，如果川普撤回對烏克蘭的軍援，那麼該國將研發核彈自衛。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭最近流出一份來自國防部的簡報，顯示美國當選總統川普如果撤回對烏克蘭的軍事援助，那麼該國可能會在短短數個月內研製出一枚初級核彈，引發國際社會憂心，烏克蘭在缺乏安全保障的情況下可能重拾核武器，以應對俄羅斯的持續威脅。

據《每日郵報》報導，這枚初級核彈將使用類似1945年長崎原子彈的技術，並以鈽為原料。雖然基輔早在1996年就放棄了核武庫，但烏克蘭目前依舊控制著9座運行中的核反應堆，在核武製造方面具備相當的專業知識。

上個月，烏克蘭總統澤倫斯基曾提出「加入北約或成為核武國家」的最後通牒，此一表態被認為是對北約與西方支持力度不足的表達不滿。

簡報指出，烏克蘭擁有約7噸的反應爐鈽，足以製造具有毀滅力的核武。報告更強調，一枚初級核彈足以摧毀整個俄羅斯空軍基地，或是其他重大軍事、工業目標。儘管烏克蘭政府否認在考慮核武製造，但澤倫斯基的態度引發外界對烏克蘭可能重啟核武計畫的關切。

另一方面，川普此前承諾，他若再度勝選，就會在當選首日結束俄烏戰爭，並表示他與普丁保持「非常良好」的關係。報導稱，川普陣營計劃在俄烏邊境設立非軍事區，交由英國與歐洲軍隊監控，並承諾由歐洲盟友承擔武裝、經費和維持該區域的責任，從而避免美國持續軍援烏克蘭的壓力。

國際安全專家警告，若川普削減援助，烏克蘭的安全保障或將轉移至歐洲盟國。英國學者福斯特（Russell Foster）表示，這將促使北約各國對國防投入的強烈呼籲，但歐洲缺乏足夠的軍工基礎來應對俄羅斯進一步的威脅，讓西方的防禦能力面臨極大挑戰。